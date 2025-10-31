مسمومیت جمعی در شادگان+دستور دادستان

دادستان عمومی و انقلاب شادگان خوزستان از پلمب یک تالار پذیرایی در این شهرستان به علت مسمومیت غذایی بیش از ۷۰ نفر خبر داد و گفت: موضوع در حال بررسی کارشناسی است و نتایج نمونهبرداریها اعلام خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رضا علینسب اظهار کرد: در پی گزارش بروز علائم مسمومیت در بیش از ۷۰ نفر از شهروندان پس از حضور در یکی از تالارهای پذیرایی شادگان، با دستور دادستان این شهرستان، فعالیت تالار یادشده تا انجام بررسیهای بهداشتی و قضایی متوقف شد.
وی افزود: به محض اطلاع از وقوع مسمومیت، کارشناسان شبکه بهداشت برای نمونهبرداری و بررسی وضعیت به محل اعزام شدند و پرونده برای بررسی دقیق در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
علینسب گفت: سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در صورت احراز قصور یا تخلف، با مسئول تالار برخورد قانونی خواهد شد.
بنا بر اعلام دادگستری کل خوزستان در روز پنجشنبه ۸ آبان، بر اساس اعلام منابع بهداشتی، وضعیت عمومی افراد مسمومشده رضایتبخش گزارش شده است و نتایج آزمایشها متعاقبا اطلاعرسانی میشود.