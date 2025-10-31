۰۹/آبان/۱۴۰۴
Friday 31 October 2025
۰۲:۰۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
3
3
بازدید
پ
عکس: وضعیت اسفناک دریاچه مهارلو
تازهترین تصویر از وضعیت اسفناک دریاچه مهارلو در استان فارس را مشاهده میکنید.
کد خبر:
۱۳۳۷۳۶۴
تاریخ انتشار:
۰۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۰
31 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۷۳۶۴
|
۰۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۰
31 October 2025
|
3
بازدید
3
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان فارس
دریاچه مهارلو
خشکی دریاچه
کم بارشی
خشکسالی
خبر فوری
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سراب نیلوفر خشک شد
عکس هولناک و نگران کننده از وضعیت سد مارون
وضعیت بحرانی ذخایر آبی در سدهای کرج و طالقان
تداوم شرایط خشکسالی در کشور
عکس ماهوارهای از آسمان خشک خاورمیانه در کره زمین
عکس: همه جای دنیا بارندگی هست به جز ایران و خاورمیانه!
دریاچه مهارلو - شیراز
جانی دوباره بر چهره دریاچه «مهارلو» فارس
«کِشَنْدِ سرخ» در «دریاچه مَهارلو»
تصاویر زیبای دریاچه مهارلو
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف میکنید؟
پروتئین
لبنیات
برنج
میوه جات
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
ورزش باستانی چینی برای درمان زانو درد
صیانت دیجیتال از کودکان دیگر یک انتخاب نیست/استثمار نوین بهرهکشیِ دادهای
یخبندان از امشب آغاز میشود + نقشه دمایی
انتخابات پارلمانی حساس عراق؛ رأیی با ریسک بالا در کشاکش میان آمریکا و ایران
ادعای معاون ترامپ درباره آزمایشهای هستهای آمریکا
نایبقهرمانی مردان در سایهی ناکامی زنان؛ نتایج آینه بی لیاقتی/ تکواندوی ایران در ووشی روی مرز بحران
طلبکاری مجری صداوسیما بابت سوال از رئیس جمهور
ادعای معاون ترامپ درباره لشکرکشی و رژیم چنج در ایران + زیرنویس
واکنش عراقچی به دستور ترامپ برای آغاز آزمایش اتمی
خشم علیرضا بیرانوند پس از گل خوردن از پرسپولیس
لحظه شلیک به مرد نیکوکار تهرانی توسط اوباش آشنا
قلعهنویی: من و همکارانم هر روز لیگ را رصد میکنیم
همه مدالآوران کاروان ایران در بازیهای آسیایی بحرین
اعتراف موساد به بمبگذاری وسایل الکترونیکی در کشورها
تذکر علی لاریجانی به «برخی از زعمای سیاسی کشور»
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
تلویزیون عربی: این موشک ایران معادلات را به هم میزند
رونمایی ترکها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
ایران لیبی نمیشود، داریم موشک قاره پیما میسازیم!
خاخام یهودی: ایران، عامل اصلی لغو نشست باکو
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ دهها هزار میلیارد تومان در هالهای از ابهام
تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی
صابر کاظمی هنوز زنده است؛ توضیح پزشک صابر را ببینید
هادی چوپان: پسرم را از ارث محروم میکنم!
هدف غرب قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور و حمله نظامی به آن است/ برخی مسائل منطقه ای قابل مذاکره است
کتایون ریاحی به مهران مدیری: وقتی من بازیگر بودم شما بچه بودید
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
(۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!
(۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی
(۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲
(۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
(۷۷ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترکنشینی دانشآموزان روی خط ریسک
(۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینههای زندگی مردم خبر دارید؟
(۷۱ نظر)
ایران لیبی نمیشود، داریم موشک قاره پیما میسازیم!
(۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ دهها هزار میلیارد تومان در هالهای از ابهام
(۶۷ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد
(۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !
(۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!
(۵۷ نظر)
فردوسیپور فقط ادای مردمی بودن را در میآورد!
(۵۵ نظر)
هزینههای حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه
(۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل میشوند/ ماجرای لابیهای دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
(۵۴ نظر)
tabnak.ir/005buO
tabnak.ir/005buO
کپی شد