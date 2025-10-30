وب سایت خبری واللا به نقل منابع امنیتی اعلام کرد که ممکن است در هفته‌های پیش رو، نتانیاهو رئیس سرویس امنیتی موساد را تغییر داده و مشاور نظامی خود را به عنوان مسئول جدیدی این سازمان تروریستی معرفی کند.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، وب‌سایت صهیونیستی، واللا به نقل از منابع امنیتی در رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گزینهٔ اصلی برای ریاست بعدی موساد، ژنرال رومن گوفمن، مشاور نظامی نتانیاهو است. البته دو گزینه دیگر نیز در این رابطه مطرح شده است که اسمی از آنها ذکر نشده است. به گفته واللا، اگر این امر عملی شود، نتانیاهو پس انتصاب «دیوید زینی» به ریاست شاباک، چهارمین انتصاب مهم امنیتی خود را تکمیل خواهد کرد.

به گزارش این رسانه‌ عبری زبان، گوفمن اکنون به‌عنوان مشاور نظامی نخست‌وزیر فعالیت می‌کند. او پیش‌تر فرمانده گردان ۷۵، فرمانده تیپ منطقه‌ای «اتسیون»، فرمانده تیپ زرهی ۷، فرمانده لشکر «بشان»، و فرمانده مرکز آموزش‌های زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در «تسالیم» بوده است. از ماه می ۲۰۲۴ او مشاور نظامی نتانیاهو است و طی خدمتش اعتماد و تحسین نخست وزیر رژیم صهیونیستی و مقامات بلندپایه دفتر نخست‌وزیری را به‌دست آورده.

به گفت منابع عبری زبان، در هفته‌های اخیر بحث‌هایی در دستگاه امنیتی بالا گرفته که نتانیاهو قصد دارد مشاور نظامی خود را به‌عنوان جانشین او منصوب کند. به گفتهٔ منابع امنیتی، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و در حال حاضر، سه گزینه مطرح‌اند: گوفمن، معاون پیشین موساد در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ (که نامش ذکر نشده)، و معاون فعلی موساد (که با حروف اختصاری «ع» معرفی شده است).

وب سایت واللا در این رابطه خاطر نشان کرد که این انتصاب احتمالی، به فهرست تصمیم‌های غیرمنتظرهٔ دیگر نتانیاهو می‌پیوندد، مانند تصمیم شگفت‌انگیز انتصاب ژنرال بازنشسته دیوید زینی به ریاست شاباک که با وجود انتقادها، در نهایت به اجرا درآمد.

واللا نیوز خاطرنشان کرد که در این میان، نمی‌توان از تنش‌های شدید میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و اسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم را با رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بر سر انتصاب غیرمنتظره سرتیپ گای مارکیزانو به عنوان وابسته نظامی در واشنگتن چشم‌پوشی کرد. رئیس ستاد کل ارتش این رژیم دو نامزد را پیشنهاد داده بود که از فهرست انتخاب کنار رفتند و اخیراً او نامزد سوم، سرتیپ تال پولیتیس، معاون فرمانده نیروی دریایی، را مطرح کرد.

به گفته واللا با این حال، نتانیاهو و وزیر جنگ وی توصیه رئیس ستاد کل را رد کردند و هر دو بر انتصاب سرتیپ مارکیزانو به عنوان وابسته نظامی اصرار دارند. ایال زمیر در مقابل نیز از امضای این انتصاب خودداری کرده و در نتیجه این تنش‌ها، نوعی "انسداد" در ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی ایجاد شده است.

لازم به ذکر است که پس از شکست ۷ اکتبر، بنیامین نتانیاهو چندین تن از مقامات ارشد نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی را به منظور فرار خود از محاکمه و معرفی دیگران به عنوان مقصر اصلی شکست، برکنار و یا مجبور به استعفا کرده است که از جمله آنها، باید به رئیس سابق آمان، رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، وزیر سابق جنگ و رئیس سابق شاباک اشاره کرد.