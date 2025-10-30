En
تصادف زنجیره‌ای شدید در پارک ملی گلستان با ۲۱ مصدوم

در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای ۱۱ خودرو در مسیر تنگراه از توابع شرق گلستان، ۲۱ مصدوم این حادثه با حضور نیروهای امدادی راهی مراکز درمانی شدند.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۳۵
| |
288 بازدید
تصادف زنجیره‌ای شدید در پارک ملی گلستان با ۲۱ مصدوم

به گزارش تابناک، معاون اورژانس ۱۱۵ گلستان پنجشنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این حادثه عصر امروز در محور تنگراه و بر اثر ترمز بریدگی یک دستگاه کامیون رخ داد که با پنج خودرو سواری برخورد کرد.

روح‌الله جعفری افزود: شدت برخورد به حدی بود که چند خودرو به طور کامل آسیب دیدند و در همان دقایق اولیه، عملیات نجات با حضور نیروهای امدادی آغاز شد.

به گفته معاون اورژانس ۱۱۵ گلستان، بلافاصله پس از اعلام حادثه، پنج دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ و خودرو امدادی از جمعیت هلال‌احمر استان و یک دستگاه آمبولانس از شهرستان دشت خراسان شمالی به صحنه اعزام شد.

جعفری درباره وضعیت مصدومان گفت: تاکنون ۲۱ نفر در این سانحه مصدوم شده‌اند که در میان آنان، یک مادر باردار شش‌ماهه و چهار مصدوم با حال وخیم وجود دارند.

به گفته وی، حال عمومی بیشتر مصدومان رضایت‌بخش است و مادر باردار نیز با شرایط پایدار در بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله تحت مراقبت قرار دارد

گفتنی است، در این حادثه ۱۱ خودرو شامل دو دستگاه کامیون، ۸ دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه اتوبوس دچار خسارت‌های شدید شدند.

برچسب ها
استان گلستان پارک ملی گلستان تصادف تصادف زنجیره ای کامیون تصادف کامیون تصادف شدید مصدومیت خبر فوری
