به گزارش تابناک، معاون اورژانس ۱۱۵ گلستان پنجشنبه شب در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این حادثه عصر امروز در محور تنگراه و بر اثر ترمز بریدگی یک دستگاه کامیون رخ داد که با پنج خودرو سواری برخورد کرد.
روحالله جعفری افزود: شدت برخورد به حدی بود که چند خودرو به طور کامل آسیب دیدند و در همان دقایق اولیه، عملیات نجات با حضور نیروهای امدادی آغاز شد.
به گفته معاون اورژانس ۱۱۵ گلستان، بلافاصله پس از اعلام حادثه، پنج دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ و خودرو امدادی از جمعیت هلالاحمر استان و یک دستگاه آمبولانس از شهرستان دشت خراسان شمالی به صحنه اعزام شد.
جعفری درباره وضعیت مصدومان گفت: تاکنون ۲۱ نفر در این سانحه مصدوم شدهاند که در میان آنان، یک مادر باردار ششماهه و چهار مصدوم با حال وخیم وجود دارند.
به گفته وی، حال عمومی بیشتر مصدومان رضایتبخش است و مادر باردار نیز با شرایط پایدار در بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله تحت مراقبت قرار دارد
گفتنی است، در این حادثه ۱۱ خودرو شامل دو دستگاه کامیون، ۸ دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه اتوبوس دچار خسارتهای شدید شدند.