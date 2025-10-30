En
آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴

آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز تهران اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۳۳
| |
738 بازدید
آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴

به گزارش تابناک،  گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی، ۱۱۱ و میلیون و ۳۱۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۲ هزار تومانی به قیمت ۱۰ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۲۰ ۱مروز ۸ آبان ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.

    نوع                               قیمت   

سکه امامی             ۱۱۱ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان

سکه بهار آزادی         ۱۰۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان

نیم سکه                 ۵۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان

ربع سکه                 ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

سکه گرمی              ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

گرم طلای ۱۸ عیار     ۱۰ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان

گرم طلای ۲۴ عیار     ۱۳ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان 

مثقال طلا                ۴۵ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان

اونس طلا (دلار)         ۴۰۰۱.۷۸

