به گزارش تابناک، گزارشها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی، ۱۱۱ و میلیون و ۳۱۰ هزار تومان شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۲ هزار تومانی به قیمت ۱۰ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۲۰ ۱مروز ۸ آبان ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
نوع قیمت
سکه امامی ۱۱۱ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان
سکه بهار آزادی ۱۰۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان
نیم سکه ۵۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان
گرم طلای ۲۴ عیار ۱۳ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان
مثقال طلا ۴۵ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان
اونس طلا (دلار) ۴۰۰۱.۷۸