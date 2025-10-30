به گزارش تابناک، گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی، ۱۱۱ و میلیون و ۳۱۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۲ هزار تومانی به قیمت ۱۰ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۲۰ ۱مروز ۸ آبان ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.

نوع قیمت

سکه امامی ۱۱۱ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان

سکه بهار آزادی ۱۰۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان

نیم سکه ۵۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان

گرم طلای ۲۴ عیار ۱۳ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان

مثقال طلا ۴۵ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان

اونس طلا (دلار) ۴۰۰۱.۷۸