خداحافظی پر احساس برانکو از فوتبال + عکس

کد خبر: ۱۳۳۷۳۲۳
| |
898 بازدید

خداحافظی پر احساس برانکو از فوتبال + عکس

به گزارش تابناک، برانکو ایوانکوویج در گفت‌وگوی اخیرش با نشریه Tportal کرواسی اعلام کرده: بس است. دیگر در سنی قرار ندارم که بخواهم هی بخواهم سفر کنم و به این طرف و آن طرف بروم. می‌خواهم برای خانواده و دوستان وقت بیشتری بگذارم.

در این حال وی در پست اینستاگرامی نوشت:

یک سفر شگفت‌انگیز – بیش از ۶۰ سال در دنیای فوتبال، به عنوان بازیکن و مربی.
از صمیم قلب از کشور‌های کرواسی، آلمان، ایران، چین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان بابت همکاری عالی، اعتماد و فرصتی که برای ملاقات با افراد استثنایی، همکاران و دوستان فراهم شد، سپاسگزارم.
بیشترین قدردانی‌ام را به خانواده‌ام تقدیم می‌کنم – به خاطر محبت، حمایت و قدرتی که در تمام این سال‌ها در طول این سفر بی‌نظیر به من بخشیدند.
با افتخار و سپاس، می‌توانم بگویم، وقت آن رسیده است. سپاسگزارم.

برانکو برانکو ایوانکوویچ سرمربی فوتبال خداحافطی اینستاگرام خبر فوری
