قتل خواننده مازندرانی محرز شد

دادستان عمومی و انقلاب چمستان از بازداشت ۳ نفر در پرونده مرگ خواننده مازندرانی خبر داد و گفت مرگ وی قتل عمد تشخیص داده شده است.
قتل خواننده مازندرانی محرز شد

به گزارش تابناک به نقل از اجتماعی؛ ایمان حسن‌زاده دادستان عمومی و انقلاب چمستان در استان مازندران اظهار کرد: در پی درگذشت یکی از خوانندگان استان در سال گذشته و شکایت اولیای دم، علی‌رغم اینکه در بدو امر ادله‌ای مبنی بر قتل عمدی در پرونده وجود نداشت، ولی امروز با تحقیقات دقیق و گسترده، ابعاد تازه‌ای تحت عنوان قتل عمدی در این پرونده مشخص شده است.

دادستان چمستان افزود: در این راستا تحقیقات مقدماتی با وصف محرمانه انجام و در نهایت، با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده و تحقیقات فنی و علمی صورت‌گرفته، عوامل دخیل در قتل شناسایی و در همین راستا ۳ نفر (تحت عناوین مشارکت و معاونت) تفهیم اتهام و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

حسن‌زاده با بیان اینکه انگیزه دقیق قتل هنوز کشف نشده است، تصریح کرد: متهمین از اعضای نزدیک خانواده مقتول هستند.

دادستان چمستان خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده و علت و انگیزه متهمین از قتل در حال انجام است.

