پس از حضور وزیر کار و رفاه اجتماعی در صحن مجلس برای بررسی گرانی‌ و تورم و نحوه اجرای قانون کالابرگ‌، طرح استیضاح میدری که از مدت‌ها پیش مطرح شده بود، روی میز هیأت رئیسه مجلس قرار گرفت‌.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ «سمیه رفیعی» نماینده مردم تهران؛ و طراح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ارجاع رسمی طرح استیضاح «احمد میدری» به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد.

استیضاح میدری همراه با استیضاح وزرای راه، نیرو و کشاورزی از ماه‌ها پیش مطرح شد، اما طرح استیضاح آنان از نیمه مهر ماه کلید خورد.

میدری روز سه‌شنبه این هفته نیز همراه با وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی مجلس حضور یافت و درباره رسیدگی به امور معیشتی خانوار‌های کم درآمد و نظام دهک‌بندی و آخرین وضعیت اجرای قانون کالابرگ گزارش داد.