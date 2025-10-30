En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خانه در منطقه ۵ تهران چقدر است؟

قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران نسبت به سال گذشته روند صعودی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل گستردگی و وسعت این منطقه، تنوع قیمتی میان محله‌های مختلف آن چشمگیر است. بنابراین، شکاف قیمتی میان مناطق مختلف منطقه ۵ پایتخت قابل توجه بوده و اختلاف قیمت آپارتمان‌ها در محله‌های گوناگون به‌خوبی قابل مشاهده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۲۵۶
| |
647 بازدید

قیمت خانه در منطقه ۵ تهران چقدر است؟

منطقه ۵ شهرداری یکی از مناطق گسترده تهران است که در غرب و شمال غربی پایتخت قرار دارد. این منطقه از هفت ناحیه و ۲۹ محله تشکیل شده و از شمال با رشته‌کوه البرز، از جنوب با بزرگراه شهید لشگری و میدان آزادی، از شرق با منطقه ۲ و از غرب با منطقه ۲۲ تهران و استادیوم آزادی مجاورت دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خانه در منطقه ۵ تهران نسبت به سال گذشته رشد داشته و تنوع قیمتی در محله‌های مختلف آن قابل مشاهده است. بنابراین، موقعیت جغرافیایی، متراژ، عمر بنا و امکانات واحد، تاثیر بسیار زیادی بر قیمت نهایی دارند؛ به‌طوری‌که اختلاف قیمت خانه در محله‌های منطقه ۵ گاهی به چندین برابر می‌رسد.

قیمت خانه در منطقه ۵ تهران

بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز حاکی از آن است که منطقه ۵ تهران به‌دلیل وسعت و گستردگی، بیشترین اختلاف قیمتی را در مقایسه بار با سایر مناطق تهران دارد. قیمت خانه در محله‌هایی مانند اندیشه یا شهر زیبا، کمتر از محله‌هایی، چون جنت‌آباد یا پونک هستند. قیمت خانه در شهرک اکباتان یا اباذر نیز بسیار بالاست و اختلاف آن با دیگر محله‌ها بسیار محسوس است.

برای نمونه، یک واحد ریز متراژ ۳۴ متری تک‌خوابه، ساخت سال ۱۳۹۸، واقع در محله اندیشه با رقم دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان آگهی‌شده است. در یک آگهی دیگر، یک واحد کوچک‌متراژ ۳۸ متری، با سال ساخت ۱۳۹۲، مربوط به محله فردوس و در خیابان گل‌آرای سوم، با قیمت سه میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در یک آگهی منتشرشده دیگر، یک واحد ۶۰ متری یک‌خوابه، ساخت سال ۱۳۹۷ در محله پونک و در نزدیکی بلوار کمالی، با رقم پنج میلیارد تومان معامله می‌شود. همچنین، یک واحد ۱۲۰ متری دوخوابه، با سال ساخت ۱۳۹۵ مربوط به محله ارم، با رقم ۱۳ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت آپارتمان یک خوابه مسکن
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت طلا، سکه، دلار و یورو امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴
بازدید عراقچی از منزل رهبر انقلاب در مشهد
قیمت خانه تهران رسماً ۱۲۹ میلیونی شد!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۷ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۳ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۷ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۶ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۴ نظر)
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005bse
tabnak.ir/005bse