ابهامات عجیب محکومیت ۳۰۰ هزار یورویی استقلال

در شرایطی که باشگاه استقلال امروز (چهارشنبه) با محکومیت ۳۰۰ هزار دلاری از سوی CAS با شکایت ایجنت یامگا مواجه شده، ایسنا به این قرارداد دسترسی پیدا کرده که ابهامات متعددی دارد و احتمال رخ دادن تخلف توسط افرادی در باشگاه یا خارج از باشگاه استقلال را به وجود می‌آورد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، باشگاه استقلال امروز (چهارشنبه) با خبری بد مواجه شد؛ محکومیت ۳۰۰ هزار یورویی با شکایت ایجنت کوین یامگا. این محکومیت از سوی CAS انجام شده و باشگاه استقلال ملزم به پرداخت این مبلغ به فابیو فیرمانی شده است. حالا ایسنا به اسنادی دست پیدا کرده که ابهامات مختلفی به این محکومیت وارد و ابعاد جدیدی از احتمال تخلف عده‌ای در باشگاه استقلال را باز می‌کند.

چرا باشگاه استقلال با ایجنت یامگا قرارداد بسته است؟

کوین یامگا در زمان حضور در استقلال یکی از مهم‌ترین و محبوب‌ترین ستاره‌های این تیم به حساب می‌آمد و هواداران استقلال به هیچ عنوان، حتی زمانی که از ناحیه چشم دچار مصدومیت شدید شد، راضی به جدایی این بازیکن نبودند. حال صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن امضای قرارداد با فابیو فیرمانی، قرارداد ۲۵۰ یورویی که با او امضا شده مربوط به تمدید قرارداد ۳ ساله یامگا برای فصول ۲۳-۲۰۲۲، ۲۴-۲۰۲۳ و ۲۵-۲۰۲۴ بوده است. دقیقا همین گزاره نخستین ابهامی است که راجع به این قرارداد وجود دارد؛ چرا هیچ خبری در رسانه‌های رسمی باشگاه استقلال درباره تمدید قرارداد ۳ ساله یکی از محبوب‌ترین و مهم‌ترین ستاره‌های وقت استقلال وجود ندارد؟ چطور ممکن است که مدیران وقت استقلال از بعد تبلیغاتی تمدید قرارداد با یامگا گذشته‌اند و در سکوت خبری قرارداد ستاره‌شان را تمدید کرده‌اند؟

قرارداد با ایجنت یامگا در چه سالی بوده است؟

یکی دیگر از مهم‌ترین ابهامات موجود در این قرارداد، نداشتن تاریخ و داشتن شماره مخدوش است؛ موضوعی سوال‌برانگیز که ممکن است ناشی از عجله ثبت‌کننده‌های این قرارداد باشد. با این حال در پایان متن قرارداد تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲ قید شده؛ یعنی ۲۰ شهریور ۱۴۰۱.

این دوره، دوره‌ای است که باشگاه استقلال به اواخر دوران مصطفی آجورلو رسیده و چند هفته بعد با برکناری او، علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل استقلال می‌شود؛ موضوعی که با تاریخ ثبت شده در پایان قرارداد می‌خواند و نام مصطفی آجورلو به عنوان امضا کننده قرارداد دیده می‌شود.

با این حال منابع ایسنا ابهام دیگری را مطرح کرده‌اند که حاکی از آن است که این قرارداد ممکن است در دوران مدیریت علی فتح‌الله‌زاده، توسط عده‌ای در داخل باشگاه جعل شده باشد. گفته می‌شود همان افراد، با ارائه این قرارداد به مدیرعامل وقت، مدعی شده‌اند که این سند مربوط به دوران مدیرعاملی آجورلو بوده و «اکنون پیدا شده است»!

اگر چنین سناریویی صحت داشته باشد، پرسش مهم بخش قبلی تکرار می‌شود؛ چرا در زمان ادعایی امضای این قرارداد، تمدید قرارداد یکی از مهم‌ترین بازیکنان استقلال یعنی یامگا در رسانه رسمی باشگاه اعلام نشده است؟ در حالی که در شرایط عادی، تمدید قرارداد چنین بازیکنی بدون شک در صدر اخبار رسانه‌ای و تبلیغاتی باشگاه قرار می‌گرفت.

در ادامه به ابهام بعدی که از ثبت نام مصطفی آجورلو حاصل می‌شود می‌پردازیم.

آیا امضای آجورلو جعلی است؟

نکته مهمی که در قرارداد فی‌مابین باشگاه استقلال و ایجنت یامگا وجود دارد، اسامی طرفین قرارداد است. در ابتدای قرارداد قید شده که علی‌اصغر ملکیان عضو وقت هیات مدیره استقلال به عنوان نماینده باشگاه است. اکنون سوالی که پیش می‌آید این است که پس چرا به جای امضای ملکیان به عنوان طرف قرارداد، امضای مصطفی آجورلو که نامش در اسامی طرفین نیست پای قرارداد است.

در ادامه‌ی این سوال مهم، پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد که زمانی که شکایت اولیه ایجنت یامگا به علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل وقت استقلال رسیده، او از این موضوع متعجب شده که چرا چنین قراردادی در باشگاه استقلال نیست. ماجرا جایی جالب می‌شود که باشگاه استقلال در آن برهه در دفاعیه خود به CAS ادعا می‌کند که امضای مصطفی آجورلو در پای قرارداد جعلی است اما در دعوی اولیه‌ای که در دوران مدیریت علی فتح‌الله‌زاده مطرح شده بود، ایجنت یامگا هزینه دادرسی را پرداخت نکرد و به همین دلیل، پرونده در آن مرحله مختومه اعلام شد.

با این حال، فابیو فیرمانی در دوران مدیرعاملی فرشید سمیعی در شهریور ۱۴۰۳ بار دیگر شکایت را مطرح کرد. در این مرحله، دادگاه CAS دفاعیات باشگاه استقلال را نپذیرفت، زیرا بررسی ماهیت جعل امضا خارج از صلاحیت این دادگاه است. طبق رویه قانونی، باشگاه باید ابتدا جعل امضا را در دادگاه صالحه داخلی ثابت کرده و سپس نتیجه را به CAS ارائه می‌داد، اقدامی که ظاهراً هرگز انجام نشد.

البته در همین راستا امضایی از مصطفی آجورلو در زمان مدیریتش در تراکتور به دست ایسنا رسیده که با امضای قرارداد با ایجنت یامگا تفاوت دارد.

آیا تخلفی در قرارداد با ایجنت یامگا رخ داده است؟

رسمی اعلام نشدن تمدید قرارداد ۳ ساله با یامگا، نداشتن تاریخ، شماره قرارداد مخدوش، تناقض طرفین قرارداد با امضاکنندگان آن و تفاوت امضای مصطفی آجورلو با نسخه‌های قدیمی‌اش ابهامات مهمی است که در قرارداد بین باشگاه استقلال و ایجنت یامگا وجود دارد؛ ابهاماتی که حتما باید مورد پیگیری قرار بگیرد و اگر تخلفی از سوی افرادی در باشگاه و یا خارج از باشگاه استقلال رخ داده با آن‌ها برخورد شود.