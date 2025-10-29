En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیکر صیاد دیلمی پس از ۲۰ ساعت جست‌وجو پیدا شد

فرماندار شهرستان دیلم از توابع استان بوشهر گفت: پیکر چهارمین صیاد دیلمی که در پی حادثه واژگونی قایق در آب‌های خلیج فارس مفقود شده بود، پس از ۲۰ ساعت تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی و دریابانی پیدا شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۲۱۸
| |
2 بازدید
پیکر صیاد دیلمی پس از ۲۰ ساعت جست‌وجو پیدا شد

به گزارش تابناک، اسماعیل کاظمی چهارشنبه‌شب در گفت‌وگو با ایرنا افزود: پیکر این صیاد در ساعت ۱۷ امروز (هفتم آبان‌ماه) توسط ناجیان حاضر در عملیات جست‌وجو و نجات کشف و به بندر دیلم انتقال یافت.

وی با قدردانی از نیروهای امدادی، دریابانی و مردمی شرکت‌کننده در عملیات یادآورشد: از نخستین ساعات اعلام مفقودی صیادان، عملیات جست‌وجو به‌صورت مستمر در آب‌های ساحلی دیلم تا مناطق مجاور ادامه داشت و در نهایت با کشف پیکر چهارمین نفر، عملیات به پایان رسید.

کاظمی همچنین از صیادان و اهالی ساحل‌نشین خواست با رعایت کامل ضوابط و مقررات دریاروی، از بروز حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنند.

وی گفت: بر اساس شواهد اولیه، به نظر می‌رسد علت حادثه برخورد قایق صیادان با یک جسم سخت بوده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

گفتنی است، صبح روز چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۴، چهار صیاد دیلمی با یک فروند قایق از بندر دیلم عازم آب‌های خلیج فارس شدند که حوالی غروب سه‌شنبه ششم آبان‌ماه، بر اساس گزارش یکی از شناورهای عبوری و اطلاع خانواده‌های مفقودین، عملیات جست‌وجو با حضور شناورهای ناجی سازمان بنادر و دریانوردی، نیروهای عملیاتی اداره بندر دیلم، مراکز MRCC بوشهر و بندر امام خمینی، شناورهای صیادی و همکاری دستگاه‌های مرتبط از استان‌های همجوار آغاز شد.

در پی تلاش‌های مستمر تیم‌های امداد و جست‌وجو سازمان بنادر و دریانوردی و صیادان محلی، لاشه قایق صیادان در فاصله حدود دو مایلی بندر هندیجان استان خوزستان شناسایی شد و تا ظهر امروز پیکر سه تن از صیادان مغروق در همان محدوده کشف شده بود و ساعتی پیش نیز پیکر چهارمین صیاد پیدا شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بوشهر دیلم صیاد قایق غرق شدن کشف پیکر خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکذیب وقوع انفجار در بندر دیر
۱۰ هزار صیاد حرفه‌ای بوشهر در انتظار رفع مشکلات هستند
کشف پیکر دومین غرق‌شده در حادثه آب‌پخش پس از ۴ روز
توقیف ۳ فروند شناور تجاری حامل کالای قاچاق در دیلم
سرنشینان مفقود شده قایق دیّری در قطر پیدا شدند
مرگ دردناک پدر و پسر در کانال آبیاری کشاورزی
بازداشت سرباز قاتل در کوه‌های بندر دیلم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۸ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد  (۷۶ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۳ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۶ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۶۵ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۶ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bs2
tabnak.ir/005bs2