به گزارش تابناک، اسماعیل کاظمی چهارشنبهشب در گفتوگو با ایرنا افزود: پیکر این صیاد در ساعت ۱۷ امروز (هفتم آبانماه) توسط ناجیان حاضر در عملیات جستوجو و نجات کشف و به بندر دیلم انتقال یافت.
وی با قدردانی از نیروهای امدادی، دریابانی و مردمی شرکتکننده در عملیات یادآورشد: از نخستین ساعات اعلام مفقودی صیادان، عملیات جستوجو بهصورت مستمر در آبهای ساحلی دیلم تا مناطق مجاور ادامه داشت و در نهایت با کشف پیکر چهارمین نفر، عملیات به پایان رسید.
کاظمی همچنین از صیادان و اهالی ساحلنشین خواست با رعایت کامل ضوابط و مقررات دریاروی، از بروز حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنند.
وی گفت: بر اساس شواهد اولیه، به نظر میرسد علت حادثه برخورد قایق صیادان با یک جسم سخت بوده و بررسیها در این زمینه ادامه دارد.
گفتنی است، صبح روز چهارم آبانماه ۱۴۰۴، چهار صیاد دیلمی با یک فروند قایق از بندر دیلم عازم آبهای خلیج فارس شدند که حوالی غروب سهشنبه ششم آبانماه، بر اساس گزارش یکی از شناورهای عبوری و اطلاع خانوادههای مفقودین، عملیات جستوجو با حضور شناورهای ناجی سازمان بنادر و دریانوردی، نیروهای عملیاتی اداره بندر دیلم، مراکز MRCC بوشهر و بندر امام خمینی، شناورهای صیادی و همکاری دستگاههای مرتبط از استانهای همجوار آغاز شد.
در پی تلاشهای مستمر تیمهای امداد و جستوجو سازمان بنادر و دریانوردی و صیادان محلی، لاشه قایق صیادان در فاصله حدود دو مایلی بندر هندیجان استان خوزستان شناسایی شد و تا ظهر امروز پیکر سه تن از صیادان مغروق در همان محدوده کشف شده بود و ساعتی پیش نیز پیکر چهارمین صیاد پیدا شد.