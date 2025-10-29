به گزارش تابناک به نقل از مرکز مدیریت راههای کشور، تردد موتورسیکلتها (بهاستثنای موتورهای انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۷ آبان تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۰ آبان در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
بر اساس این گزارش، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۷، ۸ و ۱۰ آبان) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.
همچنین در روز جمعه ۹ آبان، از ساعت ۱۲ محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس اعمال میشود و از ساعت ۱۳، محور از محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) بهطور کامل مسدود خواهد شد.
شایان ذکر است، از ساعت ۱۵ همان روز مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه میشود و با پایان طرح تا ساعت ۲۴ همان شب، تردد در مسیرهای رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزنآباد انجام خواهد شد. در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان اعلامشده خواهد بود.
همچنین، تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال، تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند از ساعت اعلامشده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.
بنا بر این گزارش، در محور هراز نیز تردد همه تریلرها در مسیر رفت و برگشت همچنان ممنوع بوده و عبور ناوگان کامیون و کامیونت (بهاستثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۷، ۸ و ۹ آبان) در این محور ممنوع خواهد بود.
در صورت افزایش حجم ترافیک و بر اساس تصمیم مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی بهصورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس در روزهای پنجشنبه و جمعه (۸ و ۹ آبان) اجرا میشود.
بر پایه این گزارش، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۹ آبان، محدودیت ترافیکی یکطرفه از محدوده پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.