هشدار دادگستری درباره مراکز غیرمجاز خدمات زیبایی

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با صدور پیامکی به شهروندان هشدار داد که پیش از انجام هرگونه خدمات زیبایی، از مجوز مرکز و صلاحیت پزشک اطمینان حاصل کنند.
به گزارش تابناک، در پیامکی امروز ۷ آبان ماه برای شهروندان ارسال شده، آمده  است : «همشهری گرامی، سلامت شما نعمت است؛ پیش از هرگونه انجام خدمات زیبایی، از مجوز مرکز در سامانه صدور پروانه وزارت بهداشت و صلاحیت پزشک در سایت نظام پزشکی مطمئن شوید.»

سال گذشته نیز رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزرات بهداشت، اعلام کرده بود که ۵۷۶۰ مرکز درمانی و زیبایی غیرمجاز دررکشور پلمب و ۹۵۴۹ مرکز مختلف به مراجع قضایی معرفی شدند. 

بنظر می رسد،  افزایش مراکز غیرمجاز خدمات زیبایی و خطرات ناشی ادامه دارد و  ارائه خدمات فاقد صلاحیت، منجر به ارسال این پیامک شده است. 

در پیام‌های سلامتی همواره تاکید شده که گسترش این مراکز، استفاده از مواد غیر استاندارد و رعایت نکردن نکات بهداشتی می‌تواند به آسیب‌های جدی پوستی، عفونت و حتی مرگ منجر شود.

پیش‌تر نیز در استان‌های مختلف کشور، مراکز غیرمجاز شناسایی و پلمب شده‌اند و پرونده‌های قضایی علیه برخی ارائه‌دهندگان این خدمات تشکیل شده است.

معاونت اجتماعی قوه قضائیه نیز با هدف پیشگیری از وقوع جرم و اطلاع رسانی به شهروندان، اقدام به انتشار هشدارهای مشابه در سطح کشور کرده است.

دادگستری استان تهران با تأکید بر رعایت قوانین فعالیت پزشکی، از شهروندان خواسته است پیش از هرگونه مداخله زیبایی، مجوز مرکز و صلاحیت پزشک را بررسی کرده و تنها به مراکز دارای مجوز و پزشکان مورد تأیید مراجعه کنند.

شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه صدور پروانه وزارت بهداشت به آدرس behdasht.gov.ir و سایت نظام پزشکی به آدرس irimc.org از اعتبار مراکز و پزشکان مطمئن شوند.

