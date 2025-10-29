هر چند جزئیات فنی و دقیقتر اژدر پوسایدون عمومی نشده اما گفته می‌شود یک اژدر خودران مجهز به نیروی پیشران هسته‌ای بوده و می‌تواند با به راه انداختن امواج رادیو اکتیو در آبهای اقیانوس، شهرهای ساحلی را غیر قابل سکونت کند.

رئیس‌جمهور روسیه از آزمایش موفقیت آمیز اژدر خودران هسته‌ای «پوسایدن» خبر داده و دیگر توانمندی‌های نظامی و تسلیحاتی کشورش و پیشروی‌های سربازان ارتش روسیه در نقاط مختلف جنگ اوکراین را برجسته و تحسین کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه امروز (چهارشنبه) طی دیدار با سربازان مجروح شده ارتش روسیه در جریان «عملیات نظامی ویژه» در اوکراین خاطر نشان کرد ارتش روسیه یک اژدر هسته‌ای خودران به نام «پوسایدن» را با موفقیت آزمایش کرده است.

به گزارش «ریانووستی» هر چند جزئیات فنی و دقیقتر اژدر پوسایدون عمومی نشده، اما گفته می‌شود یک اژدر خودران مجهز به نیروی پیشران هسته‌ای بوده و می‌تواند با به راه انداختن امواج رادیو اکتیو در آب‌های اقیانوس، شهر‌های ساحلی را غیر قابل سکونت کند.

رئیس جمهور روسیه در حالی که با سربازان مجروح ارتش کشورش در دیدار با آنها در بیمارستانی در مسکو چای می‌نوشید گفت این آزمایش روز سه‌شنبه انجام شده است.

او بیان کرد: «برای نخستین بار ما نه فقط توانستیم آن را با یک موتور پرتاب از طریق یک زیردریایی حامل پرتاب کنیم بلکه همچنین واحد قدرت هسته‌ای این دستگاه را که تا مدتی در دست طراحی بود به کار بگیریم.»

او درباره اژدر پوسایدن بیان داشت: «از نظر سرعت و عمق حرکت، این وسیله خودران هیچ همتایی در جهان نداشته و بعید است که در آینده نزدیک هم برایش همتایی پیدا شود. هیچ شیوه‌ای برای رهگیری آن نیز وجود ندارد.»

او با ذکر اینکه این یک «موفقیت عظیم محسوب می‌شود» عنوان کرد: «نیروی اژدر پوسایدون فراتر از نیروی موشک قاره پیمای سرمت است.»

در حالی که ارتش روسیه هفته گذشته یک رزمایش پرتاب موشک هسته‌ای برگزار کرد پوتین روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه موشک کروز بوروستنیک که آنهم مجهز به نیروی پیشران هسته‌ای است را با موفقیت آزمایش کرده است؛ سلاحی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای که به گفته مسکو می‌تواند از هر سپر دفاعی عبور کند.

پوتین از زمان اعلام اولیه برنامه تولید سلاح‌های پوسایدون و بوروستنیک در سال ۲۰۱۸، آنها را به عنوان پاسخی به اقدامات ایالات متحده برای ساخت سپر دفاع موشکی پس از خروج یکجانبه واشنگتن در سال ۲۰۰۱ از پیمان موشک‌های ضد بالستیک ۱۹۷۲ و گسترش اتحاد نظامی ناتو مطرح کرده است.

ابتکار عمل را در دست داریم

رئیس جمهور روسیه همچین در ادامه گفت که نیرو‌های روسیه در تمامی محور‌های عملیات نظامی در اوکراین در حال پیشروی بوده و ابتکار عمل را در دست دارند.

پوتین تصریح داشت: «هم خدمتی‌های شما در تمامی نواحی عملکردی پرقدرت داشته و در حال پیشروی هستند. در مجموع اوضاع در تمامیت منطقه اجرای عملیات ویژه ارتش روسیه به نفع روسیه است و روسیه حالا دارد امنیت بلند مدت خود را تضمین می‌کند.»

او همچنین تصریح داشت ارتش روسیه این آمادگی را دارد که اجازه به ورود خبرنگاران به مناطق محاصره دشمن را در محور‌های کوپیانسک و کراسنوآرمیسک در پوکروفسک بدهد، اما اینکه طرف اوکراینی نیز حاضر به پذیرش آن باشد نامشخص است.

پوتین در جریان نشست امروزش گفت: «من این موضوع را با فرماندهان گروه‌های مربوطه از نیرو‌ها در میان گذاشته‌ام. آنها مخالف ورود نمایندگان رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران خارجی و روزنامه‌نگاران اوکراینی به مناطق محاصره دشمن برای اینکه با چشمان خود ببینند که در آنجا چه می‌گذرد نیستند.»

ارتش اوکراین در محاصره است

او عنوان کرد: «دشمن در حال حاضر در کوپیانسک و کراسنوآرمیسک گرفتار شده و در محاصره است. رهبری سیاسی اوکراین باید در مورد سرنوشت شهروندان خود که در محاصره هستند، تصمیم بگیرد.»

پوتین تصریح داشت: «ما آماده‌ایم تا به طور نامحدود – برای ۲ یا سه یا ۶ یا هر چند ساعت که بشود - جنگ را متوقف کنیم تا گروهی از روزنامه‌نگاران بتوانند وارد شده و ببینند آنجا چه می‌گذرد و با ارتش اوکراین صحبت کنند و خارج شوند.»

پوتین افزود: نکته اصلی این است که در حالی که نمایندگان رسانه‌ها در آنجا هستند، از تحریکات اوکراینی‌ها در منطقه محاصره دشمن جلوگیری شود تا روسیه مقصر شناخته نشود.

بوروستنیک مزایای غیرقابل انکاری دارد

ولادیمیر پوتین در ادامه گفت موشک کروز هسته‌ای بوروستنیک روسیه مزایای غیرقابل انکاری دارد و روسیه می‌تواند به دستاورد‌های دانشمندان و متخصصان خود افتخار کند.

وی افزود: «اخیرا یک موشک پیشرفته با برد نامحدود و سیستم پیشران هسته‌ای آزمایش شد. این موشک مزایای غیرقابل انکاری دارد. ما می‌توانیم به دستاورد‌های دانشمندان، متخصصان، مهندسان و کارگران خود که همه اینها را ممکن می‌سازند، افتخار کنیم.»

رئیس جمهور روسیه اظهار کرد راکتور هسته‌ای نصب شده در بوروستنیک ظرف چند دقیقه و چند ثانیه روشن می‌شود.

پوتین همچنین گفت که سیستم پیشران مبتنی بر انرژی هسته‌ای بوروستنیک، اگرچه از نظر قدرت با سیستم‌های پیشران هسته‌ای زیردریایی‌های هسته‌ای قابل مقایسه است، اما ۱۰۰۰ برابر کوچکتر از آنها است.

پوتین افزود که بوروستنیک نه تنها از جنبه افزایش توانایی دفاعی روسیه، بلکه از جنبه دستاورد عملی نیز یک تحول و پیشرفت است.

به گفته رئیس جمهور روسیه فناوری‌های پیشران هسته‌ای مورد استفاده در موشک کروز بوروستنیک در برنامه‌های فضایی و مربوط به سفر به ماه نیز به کار گرفته خواهند شد.

پوتین خاطر نشان کرد: «ما قادر خواهیم بود از این فن‌آوری برای اقتصاد ملی استفاده کنیم. ما قادر خواهیم بود در آینده در زمینه حل مشکلات مربوط به تامین انرژی در قطب شمال از آن استفاده کنیم. ما از آن در برنامه‌های سفر به ماه استفاده خواهیم کرد.»

رئیس جمهور روسیه افزود: «تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در بوروستنیک در حال حاضر در برنامه‌های فضایی استفاده می‌شوند.»

سرمت به زودی وارد خدمت رزمی خواهد شد

ولادیمیر پوتین همچنین اعلام کرد موشک بالستیک قاره‌پیمای سرمت روسیه به زودی وارد خدمت رزمی خواهد شد.

پوتین در دیدار امروزش با سربازان شرکت کرده در عملیات ویژه نظامی در اوکراین گفت: «[موشک قاره‌پیمای سرمت]به زودی وارد خدمت خواهد شد.»

پوتین افزود که قدرت اژدر پوسایدون که اخیرا آزمایش شده است، به طور قابل توجهی از قدرت موشک سرمت فراتر می‌رود.