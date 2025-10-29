به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به هجمههای اخیر به رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: آقای قالیباف مدیری جهادی، کاربلد و عملگراست و هجمههای اخیر نمیتواند کارنامه موفق او را تحتالشعاع قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه رئیس مجلس توجهی به این حواشی نمیکند، افزود: رئیس مجلس به این حاشیهها توجهی ندارد و با قدرت مسیر خدمترسانی خود را ادامه میدهد.
دنیامالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری نزدیک مجلس و وزارت ورزش اظهار داشت: آقای قالیباف در سال جاری نقش پررنگی در حمایت از ورزش کشور داشته است. بهویژه در موضوع تدوین نظام جامع باشگاهداری، بیش از ۴۰ جلسه تخصصی با همراهی نمایندگان و کارشناسان برگزار شده است.
وزیر ورزش و جوانان در پایان تأکید کرد: از مجلس شورای اسلامی و شخص رئیس آن به دلیل حمایتهای مداوم و اثرگذار از ورزش کشور صمیمانه قدردانی میکنیم.
گفتنی است؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در انتقاد از مواضع حسن روحانی و محمدجواد ظریف وی علیه منافع ملی، گفته بود: در همین راستا لازم میدانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیسجمهور و زیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاریهای راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه میزنند.
بعد از این اظهارات، برخی رسانهها و شخصیتهای سیاسی اصلاح طلب، هجمههای زیادی علیه رئیس مجلس راه انداخته بودند.