آقای پزشکیان، آیا از سفره‌های اطرافتان خبر دارید؟!

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: تیم رسانه‌ای دولت در شورای اطلاع‌رسانی، با در اختیار داشتن رسانه‌های خصوصی، به گلوگاه توزیع آگهی‌ها و تبلیغات شرکت‌های خصولتی و پتروشیمی تبدیل شده‌اند و این موضوع نیازمند بررسی فوری است.
آقای پزشکیان، آیا از سفره‌های اطرافتان خبر دارید؟!

علی خضریان طی تذکری در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: آقای پزشکیان، قصدم از این تذکر آگاه کردن شما از سفره‌ای است که در اطرافتان پهن شده و احتمال می‌دهم از آن خبر نداشته باشید. شما فکر کنید به اندازه ۱۰ تا نانوایی آرد دارید و می‌خواهید آن را بین ۱۰۰ تا نانوایی توزیع کنید، حالا کسی را مسئول توزیع این آردها قرار بدهید که خودش ۱۰ تا نانوایی دارد؛ به نظر شما آیا به ۹۰ نانوایی دیگر آردی می‌رسد؟

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: این حکایت تیم رسانه‌ای شما در شورای اطلاع‌رسانی دولت است. آقای الیاس حضرتی، رئیس شورا، صاحب امتیاز دو روزنامه خصوصی "اعتماد" و "تعادل" است؛ آقای علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، صاحب دو کانال خصوصی تلگرامی "اصلاحات‌نیوز" و "انرژی‌پرس" است؛ آقای محمد بلاغی مبین نیز صاحب دو رسانه خصوصی "منیبان" و "آوش" است و همین‌طور یکی دو نفر دیگر از مدیران رسانه‌ای دولت که هر کدام رسانه‌هایی در اختیار دارند.

نماینده تهران با انتقاد از وضعیت توزیع آگهی‌ها و تبلیغات افزود: امروز در گلوگاه توزیع تبلیغات، آگهی‌ها و رپرتاژهای شرکت‌های خصولتی و پتروشیمی‌ها این‌ها نشسته‌اند. بدون آنکه همزمان در رسانه‌های دولتی مشغول باشند، در رسانه‌های خودشان این سفره را برای خودشان پهن کرده‌اند.

خصریان در پایان خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: من معتقدم و یقین دارم که شما از این موضوع مطلع نیستید. پیشنهاد می‌کنم تیمی را مأمور بررسی کنید تا مشخص شود این افراد چگونه با خوردن پول این مجموعه‌ها در حال خفه شدن هستند.

برچسب ها
علی خضریان نماینده تهران سفره الیاس حضرتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
پزشکیان فعلا درگیر رفع فیلتره
