به گزارش تابناک؛ مهروز ساعی خواهر هادی ساعی که سرمربی تیم ملی تکواندو شده، در اولین تجربه جدی خود تاکنون عملکرد فاجعه باری داشته است.
در شرایطی که انتقادات از تکواندوی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان به بالاترین حد خود رسیده و تعداد حذفیها دو رقمی شده است، مهروز ساعی که شاگردانش یکی پس از دیگری حذف میشوند، در زمان مبارزه سعیده نصیری ملی پوش ۲۱ ساله وزن ۴۶- کیلوگرم ایران که در آستانه باخت برابر حریف خود در مرحله یک هشتم نهایی و حذف از رقابتهای قهرمانی جهان است، بی تفاوت به نقش حساس خود در روحیه و آینده یک ملی پوش جوان، با صدای بلند خطاب به او میگوید: «خاک بر سرت، واقعاً لیاقت نداری! واقعا لیاقت نداری!»