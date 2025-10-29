En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توهین زشت ساعی به ملی‌پوش تکواندو

مهروز ساعی سرمربی تیم تکواندو زنان توهین عجیبی به شاگردش حین مسابقه داشته است.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۹۷
| |
819 بازدید
|
۳
 

توهین زشت ساعی به ملی‌پوش تکواندو

به گزارش تابناک؛ مهروز ساعی خواهر هادی ساعی که سرمربی تیم ملی تکواندو شده، در اولین تجربه جدی خود تاکنون عملکرد فاجعه باری داشته است.

در شرایطی که انتقادات از تکواندوی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان به بالاترین حد خود رسیده و تعداد حذفی‌ها دو رقمی شده است، مهروز ساعی که شاگردانش یکی پس از دیگری حذف می‌شوند، در زمان مبارزه سعیده نصیری ملی پوش ۲۱ ساله وزن ۴۶- کیلوگرم ایران که در آستانه باخت برابر حریف خود در مرحله یک هشتم نهایی و حذف از رقابت‌های قهرمانی جهان است، بی تفاوت به نقش حساس خود در روحیه و آینده یک ملی پوش جوان، با صدای بلند خطاب به او می‌گوید: «خاک بر سرت، واقعاً لیاقت نداری! واقعا لیاقت نداری!»

 
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهروز ساعی سرمربی تکواندو توهین ملی پوش سعیده نصیری مهدی حاجی موسائی فینال
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
غلامی طلای شنای ۵۰ متر را بر گردن آویخت
توهین عجیب خواهر هادی ساعی به ملی‌پوش تکواندو
دختران فوتسالیست ایران فینالیست شدند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
7
پاسخ
بی لیاقت کسی است که جایگاه مربی را نمی شناسد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
درست می فرمایید ولی توضیح شما هیچ ربطی به متن نداره. حرمت امامزاده به متولیشه و هر فردی با هر ویژگی شایسته عنوان مربی نیست !
mmmm
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
وقتی هیچ چیز جای خودش نیست همه چیزباند بازی باشه بیشتراز توقع نبایدداشت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۹ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۵ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bq5
tabnak.ir/005bq5