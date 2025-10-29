طبق گزارش دریافتی از روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، ساسان کفایی در روز چهارشنبه خبر مربوط به آزادی محمد امین خوارزمی از زندان را اعلام کرد. وی از خانواده مرحوم سالاری که با گذشت خود سهمی اخلاقمدارانه در این آزادی داشتند، تقدیر و تشکر کرد. همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان ابراز امیدواری کرد که دیگر شاهد وقوع چنین حوادث ناگواری در محیط زیست کشور نباشیم.
تلاشها برای آزادی محیطبان کرمانی
ساسان کفایی در ادامه از همکاریهای جدی و مؤثر تمامی مسئولان و فعالان محیط زیست برای فراهم آوردن شرایط آزادی این محیطبان اشاره کرد. او همچنین درخواست کرد که برنامههای آموزشی در حوزه محافظت از محیط زیست برای تمامی محیطبانان افزایش یابد تا از بروز چنین اتفاقاتی در آینده جلوگیری شود.
ماجرای تلخ حادثه در ماموریت محیطبان
در سال ۱۴۰۱، محمد امین خوارزمی طی ماموریت محافظت از مناطق طبیعی شهرستان رابر، متأسفانه به شکل غیرعمد باعث مرگ یکی از شکارچیان شد. این اتفاق ناخوشایند زمینهساز پروندهای قضایی پیچیده شد که واکنشهای بسیاری را در سطح ملی برانگیخت.
گذشت خانواده مرحوم و آزادی پس از سه سال حبس
به لطف گذشت بزرگوارانه خانواده مرحوم و حمایت نهادهای مسئول، محمد امین خوارزمی پس از سه سال حبس از زندان آزاد شد. این رویداد پایانبخش یک ماجرای تلخ و فرصتی برای بازنگری و بهبود در مسیر آموزش، حمایت و امنیت ماموریتهای محیطبانان کشور محسوب میشود.