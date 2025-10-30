مخالفت مجلس با افزایش قیمت 75 درصدی اینترنت/ 50 هزار میلیارد تومان ترنول مالی بابت فروش فیلترشکن ها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه افزایش 75 درصدی قیمت اینترنت را اصلا قبول نداریم، گفت: اگر قرار است برای اپراتور ها افزایش قیمتی در نظر گرفته شود باید متناسب با معیشت مردم باشد.

مصطفی پوردهقان؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با صحبت های رئیس سازمان تنظیم مقررات، مبنی بر اینکه اپراتورها خواستار افزایش قیمت 75 درصدی اینترنت هستند، اظهار کرد: ما در کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسات متعددی برگزار کردیم. همچنین جلسات مختلفی با اپراتورها و شرکت های تابعه گذاشتیم و قابلیت ها، ظرفیت ها و کیفیت کار آنها را بررسی کردیم.

وی افزود: نکته مهم این است که کیفیت اینترنتی که به مردم تحویل داده می شود، نامناسب و خوب نیست. مردم در ارتباط با کیفیت اینترنت گلایه مند هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اینترنت قطعی های مکرر دارد و بسته های اینترنتی که در اختیار مردم قرار می گیرد با آن عددی که روی بسته درج شده و چیزی که استفاده می شود ، مغایرت دارد و اینها گلایه هایی است که مردم دارند و ما نیز این موارد را انتقال داده ایم.

پوردهقان با اشاره به اینکه از سوی دیگر هم شاهدیم وضعیت تجهیزات و شبکه اپراتورها هم مناسب نیست این هم گزاره درستی است، گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و هزینه هایی که برای دستمزد نیروها، پرسنل و تجهیزات اپراتورها اعمال می شود، هزینه ها را افزایش داده و این هم گزاره درستی است. نباید از افزایش هزینه ها چشم پوشی کرد. اگر در این بخش به دنبال تثبیت قیمت ها برویم، زیان آن در مرحله اول متوجه مردم خواهد شد چرا که نبود اعتبار باعث فرسودگی تجهیزات و از بین رفتن آنها خواهد شد.

نماینده مردم اردکان در مجلس تاکید کرد: این دو موضوع هر دو درست هستند یعنی هم مردم درست می گویند و از آن طرف هم تجهیزات در حال فرسودگی هستند.

وی گفت: آن چیزی که مهم است این است که اگر قرار است برای اپراتور ها افزایش قیمتی در نظر گرفته شود باید متناسب با معیشت مردم باشد.

افزایش 75 درصدی قیمت اینترنت را قبول نداریم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: افزایش 75 درصدی قیمت اینترنت را اصلا قبول نداریم. نکته دوم تعهدی که اپراتورها می دهد یعنی به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت، باید 10 درصد کیفیت و سرعت اینترنت را افزایش بدهند.

پوردهقان گفت: در آخرین توافقاتی بود که با وزارت ارتباطات داشتیم ما موارد را مشروط کردیم. ما قطعا با افزایش 75 درصدی قیمت اینترننت قطعا مخالف هستیم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با صحبت های معاون قرارگاه سایبری کشور که اعلام کرده تعداد گوشی های آلوده در کشور به دلیل کلیک روی لینک ها و پیامک های نانشناس، افزایش یافته است، اظهار کرد: فیلترینگ توسعه پیدا کرده و این باعث شده تا افراد زیادی برای دسترسی به اپلیکشن ها به سمت فیلترشکن ها و پروکسی ها بروند. این موضوعات عامل بسیار زیادی از آلودگی ها و ناامنی هاست. در جنگ 12 روزه هم تبعات و مسائل آن عیان شد و اتفاقاتی رخ داد.

پوردهقان با تاکید بر اینکه باید به سمت حذف فیلترینگ برویم و مردم بتوانند بدون فیلترشکن ها به اینترنت دسترسی داشته باشند، اظهار کرد: واتساپ را رفع فیلتر کردیم چقدر استفاده از فیلترشکن ها و پروکسی ها کاهش پیدا کرد؟ پول های هنگفتی به دلیل فیلترینگ عاید سوداگران می شود.

50 هزار میلیارد تومان ترنوول مالی بابت فروش فیلترشکن ها عاید فروشندگان وی پی ان ها شده است

وزیر ارتباطات در جلسه بررسی موضوع تحقیق و تفحص از موضوع فیلترشکن ها و فروش وی پی انن ها در کمیسیون اعلام کرد که نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان ترنوول مالی بابت فروش فیلترشکن ها عاید فروشندگان وی پی ان ها شده است.

وی افزود: همچنین استفاده از فیلترشکن ها باعث ایجاد ناامنی ها و آلوده شدن بسیاری از گوشی ها و سرقت اطلاعات از مردم به دلیل ورود به لینک های آلوده است. ما باید به سمت رفع فیلتر برویم.

طرح تحقیق و تفحص از وضعیت وی پی ان فروش ها

پوردهقان تصریح کرد: طرح تحقیق و تفحص از وضعیت وی پی ان فروش ها و فیلترشکن ها و درآمدی که از این موضوع حاصل می شود و اینکه چه کسانی پشت قضیه هستند را آغاز کرده ایم.

نماینده مردم اردکان در مجلس افزود: در ارتباط با فروشندگان وی پی ان از هر کس که سوال می کنیم اظهار بی اطلاعی می کند. اینگونه نمی شود که در کشور، وی پی ان فروش می رود و بعد می گویند که به اینها دسترسی نداریم یا به رمزارزها متصل هستند و شناسایی نمی شوند.

وی در پایان گفت: این افراد به راحتی شناسایی می شود. بررسی این موضوعات را در قالب تحقیق و و تفحص از موضوع فیلترشکن ها و فروش وی پی ان ها در مجلس پیش می بریم.