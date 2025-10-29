En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خروج اتباع، دستمزد کارگران را افسارگسیخته کرد

با خروج اتباع از بازار کار، دستمزد کارگران ساختمانی در تهران تا دو و نیم برابر افزایش یافته است؛ به گفته دبیر اتحادیه مشاوران املاک، این تغییر ناگهانی هزینه ساخت‌وساز را به شدت بالا برده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۵۰
| |
5 بازدید
خروج اتباع، دستمزد کارگران را افسارگسیخته کرد

سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به وضعیت بازار کار و افزایش قیمت نیروی کار اظهار کرد: بعد از خروج اتباع، قیمت کارگر ساده تقریباً دو برابر و کارگر ماهر حدود دو و نیم برابر شده است که در کوتاه‌مدت با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم، اما در درازمدت این هزینه‌ها دیده می‌شود و سرمایه از کشور خارج نمی‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ وی افزود: مشکل اصلی حالا کمبود کارگر است. به‌خصوص کسانی که پروژه‌های انبوه ساخت‌وساز دارند، با چالش بیشتری روبه‌رو هستند، چون پیداکردن نیروی کار بسیار دشوار شده و این موضوع باید مدیریت شود.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: متقاضیان کار باید آموزش ببینند تا چرخه اشتغال دوباره راه بیفتد. تمام درآمد‌ها و هزینه‌هایی که انجام می‌شود، در خانوار‌های ایرانی صرف می‌شود، به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر که عمدتاً ساکن هستند.

وی توضیح داد: با رفتن اتباعی که بیشتر در مشاغلی، چون سرایداری و ساخت‌وساز مشغول به کار بودند، خانه‌ها در برخی مناطق جنوبی تهران تقریبا خالی شده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دستمزد کارگران ساختمانی اتباع خروج اتباع اخراج اتباع نیروی کار
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پلمپ ۱۱۲ مغازه اتباع غیرمجاز در بازار قدیم درگهان
شناسایی و رصد محله به محله اتباع در تهران
اجرای طرح جمع‌آوری اتباع بیگانه در زاهدان
وزیر کشور: تا امروز حدود ۴۰۰ هزار نفر از اتباع بازگردانده شدند‌
بازگشت ۲۳هزار تبعه غیرمجاز افغان به افغانستان
آمریکا خواستار خروج اتباع خود از میانمار شد
بيمه کارگران ساختماني در مرحله سفت ‌کاري
چرا اقتصاد ایران نیروی کار ماهر می‌خواهد؟
جزئیاتی جدید از طرح ساماندهی اتباع خارجی
بیمه کارگران ساختمانی اقساطی می‌شود
چهره‌ها و رسانه‌های حامی مهاجران افغان چه می‌گویند؟
شکاف دستمزد نیروی‌کار در دو بخش دولتی و خصوصی
چین ده ها تبعه خود را از افغانستان خارج کرد
فراجا: سیاست اخراج اتباع تغییری نکرده است
وقتی قرآن، مجوز ورود بدون ویزای اتباع می‌شود!
رهایی از «انباشت نیروی کار» تا ۱۰ سال آینده
خروج دو میلیون نفر از اتباع تا پایان سال
پایین بودن دستمزد نیروی کار به ضرر کیست؟
طرد شدن ۸۰ درصد از اتباع غیرمجاز از فیروزکوه
سندی که نشان می‌دهد ایران ارزان‌ترین نیروی کار را دارد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۳ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۵۹ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۵۹ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۵۷ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bpK
tabnak.ir/005bpK