خروج اتباع، دستمزد کارگران را افسارگسیخته کرد

سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به وضعیت بازار کار و افزایش قیمت نیروی کار اظهار کرد: بعد از خروج اتباع، قیمت کارگر ساده تقریباً دو برابر و کارگر ماهر حدود دو و نیم برابر شده است که در کوتاهمدت با مشکلاتی روبهرو میشویم، اما در درازمدت این هزینهها دیده میشود و سرمایه از کشور خارج نمیشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ وی افزود: مشکل اصلی حالا کمبود کارگر است. بهخصوص کسانی که پروژههای انبوه ساختوساز دارند، با چالش بیشتری روبهرو هستند، چون پیداکردن نیروی کار بسیار دشوار شده و این موضوع باید مدیریت شود.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: متقاضیان کار باید آموزش ببینند تا چرخه اشتغال دوباره راه بیفتد. تمام درآمدها و هزینههایی که انجام میشود، در خانوارهای ایرانی صرف میشود، بهویژه در مناطق جنوبی شهر که عمدتاً ساکن هستند.
وی توضیح داد: با رفتن اتباعی که بیشتر در مشاغلی، چون سرایداری و ساختوساز مشغول به کار بودند، خانهها در برخی مناطق جنوبی تهران تقریبا خالی شده است.