خروج اتباع، دستمزد کارگران را افسارگسیخته کرد

با خروج اتباع از بازار کار، دستمزد کارگران ساختمانی در تهران تا دو و نیم برابر افزایش یافته است؛ به گفته دبیر اتحادیه مشاوران املاک، این تغییر ناگهانی هزینه ساخت‌وساز را به شدت بالا برده است.

سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به وضعیت بازار کار و افزایش قیمت نیروی کار اظهار کرد: بعد از خروج اتباع، قیمت کارگر ساده تقریباً دو برابر و کارگر ماهر حدود دو و نیم برابر شده است که در کوتاه‌مدت با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم، اما در درازمدت این هزینه‌ها دیده می‌شود و سرمایه از کشور خارج نمی‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ وی افزود: مشکل اصلی حالا کمبود کارگر است. به‌خصوص کسانی که پروژه‌های انبوه ساخت‌وساز دارند، با چالش بیشتری روبه‌رو هستند، چون پیداکردن نیروی کار بسیار دشوار شده و این موضوع باید مدیریت شود.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: متقاضیان کار باید آموزش ببینند تا چرخه اشتغال دوباره راه بیفتد. تمام درآمد‌ها و هزینه‌هایی که انجام می‌شود، در خانوار‌های ایرانی صرف می‌شود، به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر که عمدتاً ساکن هستند.

وی توضیح داد: با رفتن اتباعی که بیشتر در مشاغلی، چون سرایداری و ساخت‌وساز مشغول به کار بودند، خانه‌ها در برخی مناطق جنوبی تهران تقریبا خالی شده است.