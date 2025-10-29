En
آیا اینترنت ۷۵ درصد گران می‌شود؟!

اپراتورها می‌گویند اینترنت باید ۷۵ درصد گران شود.
آیا اینترنت ۷۵ درصد گران می‌شود؟!

به گزارش تابناک؛  رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد: اپراتورها می‌گویند اینترنت باید ۷۵ درصد گران شود. 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
4
پاسخ
وفاق و اتحادی که در مسئولان برای افزایش قیمت ها برای مردم است بی نظیر در دنیاست
نادر
|
United States of America
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
3
پاسخ
اینترنت از ابتدای پدیدآمدنش درحدود30 سال پیش با سرعتی فوق العاده درحال پیشرفت وتحول است ولی درایران از8 سال پیش یعنی دقیقا سال96 پیشرفت اینترنت نه تنها متوقف شده بلکه حتی کیفیتش پایینترهم امده. علتش چیست؟ چرا ازسال96 جلوی پیشرفت اینترنت درایران گرفته شده والان جزو عقب مانده ترین کشورها دراینترنت هستیم؟؟
