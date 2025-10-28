واژگونی خونین اتوبوس زائران کربلا در ایلام

اتوبوس مسافربری که از همدان راهی عتبات عالیات بود، در ایلام واژگون شد که منجر به فوت یک خانم و مصدومیت ۱۸ مسافر شد.

به گزارش تابناک به نقل از برنا از ایلام، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی ایلام گفت :ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه امشب یک مورد تصادف اتوبوس به مرکز هدایت عملیات اورژانس گزارش شد که بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس سبک به محل حادثه اعزام گردید.

«حميد صفرپور» اظهار داشت: به محض رسیدن اولین تیم اورژانس به صحنه، ارزیابی شدت حادثه و تعداد مصدومان انجام گردید که منجر به اعزام ۲ دستگاه آمبولانس سبک دیگر، فعال شدن اتوبوس‌آمبولانس اورژانس ایلام و ۵ تیم امداد و نجات از هلال احمر گردید.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: متاسفانه در این حادثه یک خانم حدودا ۵۰ ساله فوت و ۱۸ نفر دیگر مصدوم شدند که پس از پایدارسازی شرایط اولیه و انجام اقدامات درمانی توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی، به بیمارستان امام خمینی ایلام منتقل شدند.

صفرپور تصریح کرد:شرایط عمومی مصدوم پایدار است. سرنشینان این اتوبوس از شهرهای همدان و نهاوند عازم عتبات عالیات بوده‌اند.