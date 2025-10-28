مدیرعامل پیشین استقلال درگذشت

به گزارش تابناک، احمد سعادتمند پس از تحمل مدتها بیماری سخت امروز (سه شنبه) دار فانی را وداع گفت.
احمد سعادتمند متولد ۲۰ دی ماه سال ۱۳۴۳ در شهرستان نوشهر استان مازندران بود وسابقه مدیرعاملی باشگاههای نساجی مازندران، استقلال تهران، بانک سرمایه و همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران و به مدت یک سال نیز(سال های ۹۳ تا ۹۴) سرپرست فدراسیون تنیس روی میز بود.
احمد سعادتمند، در سالهای گذشته مدیرعاملی باشگاه استقلال و باشگاه بانک سرمایه را برعهده داشت.
معاون پیشین وزارت ورزش و جوانان، در لیگ نوزدهم و پس از جدایی آندرهآ استراماچونی، بر صندلی مدیرعاملی استقلال نشست.
وی از چندی پیش به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان بستری بود. زندهیاد سعادتمند ۶۱ ساله بود.
تابناک این ضایعه را به خانواده سعادتمند تسلیت می گوید.