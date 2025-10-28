En
مدارس خوزستان باز هم تعطیل شدند

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان از غیرحضوری شدن مدارس نوبت صبح و تاخیر در فعالیت ادارات چهار شهر استان در پی آلودگی هوا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۰۲
مدارس خوزستان باز هم تعطیل شدند

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، محمدجواد اشرفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، انتشار دود ناشی از آن در نیمه‌ غربی استان خوزستان و همچنین افزایش میزان آلاینده‌ها بر اثر فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، فعالیت مدارس در روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه در نوبت صبح در شهرستان‌های حمیدیه، اهواز، باوی و کارون به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین فعالیت ادارات، دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها در این شهرستان‌ها با دو ساعت و نیم تاخیر و از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.

اشرفی بیان کرد: در خصوص شهرستان‌های هویزه و دشت‌آزادگان، در صورت تداوم آلودگی تا پیش از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه، تصمیم لازم توسط فرمانداران این شهرستان‌ها اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان گفت: دستگاه‌های بهداشتی، امدادی و خدمات‌رسان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین نحوه فعالیت بانک‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: از شهروندان تقاضا می‌شود برای حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.

خوزستان هور العظیم آتش سوزی دود آلودگی هوا مدارس تعطیلی ادارات
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
