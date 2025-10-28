مدارس خوزستان باز هم تعطیل شدند

عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، محمدجواد اشرفی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به وقوع آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، انتشار دود ناشی از آن در نیمه غربی استان خوزستان و همچنین افزایش میزان آلایندهها بر اثر فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، فعالیت مدارس در روز چهارشنبه ۷ آبانماه در نوبت صبح در شهرستانهای حمیدیه، اهواز، باوی و کارون به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی افزود: همچنین فعالیت ادارات، دستگاههای دولتی و دانشگاهها در این شهرستانها با دو ساعت و نیم تاخیر و از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.
اشرفی بیان کرد: در خصوص شهرستانهای هویزه و دشتآزادگان، در صورت تداوم آلودگی تا پیش از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه، تصمیم لازم توسط فرمانداران این شهرستانها اتخاذ و اطلاعرسانی خواهد شد.
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان گفت: دستگاههای بهداشتی، امدادی و خدماترسان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین نحوه فعالیت بانکها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان اطلاعرسانی خواهد شد.
وی افزود: از شهروندان تقاضا میشود برای حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.