En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی

میلاد تقوی رییس فدراسیون والیبال ایران درباره وضعیت صابر کاظمی توضیحات جدیدی ارائه داد
کد خبر: ۱۳۳۶۹۹۰
| |
470 بازدید
تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی

به گزارش تابناک به نقل از"ورزش سه"، میلاد تقوی امروز در بخشی از صحبتهای خود در خصوص وضعیت صابر کاظمی گفت: جا دارد از همه عزیزانی که برای بازگشت و انتقال صابر به ایران همکاری کردند، صمیمانه قدردانی کنم. این کار حاصل تلاش جمعی بود و من تنها بخشی از آن بودم. شب گذشته تا پاسی از شب در بیمارستان حضور داشتیم و صبح امروز نیز پیگیر وضعیت او بودیم. خوشحالیم که صابر اکنون در ایران است و در کنار خانواده‌اش قرار دارد.

مرحله بعدی کار، پیگیری پرونده پزشکی صابر در ارتباط با کشور قطر است. تمامی مراحل قانونی به‌سرعت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی شد و پرواز بازگشت او با هماهنگی کامل انجام گرفت. در این مسیر، دکتر جباری نقش بسیار موثری داشت و از او و همه پزشکانی که درگیر این موضوع بودند، تشکر می‌کنم. اکنون تمرکز اصلی باید بر بهبود شرایط صابر باشد و از مردم عزیز می‌خواهم همچنان با دعای خیر خود ما را دلگرم کنند.

رئیس فدراسیون والیبال در ادامه درباره وضعیت سلامتی این ملی‌پوش گفت: در یک سال گذشته، بازگشت صابر برای ما بسیار اهمیت داشت. تا امروز در این خصوص صحبتی نکرده بودم، چرا که نمی‌خواستم مسائل انسانی با مباحث فنی و مدیریتی در هم آمیخته شود. باید درک کنیم که این موضوع، مانند یک حادثه غیرمنتظره است. اگر پدری به فرزندش اجازه رانندگی بدهد و ناخواسته حادثه‌ای رخ دهد، نمی‌توان محبت آن پدر را زیر سئوال برد. صابر پیش از هرگونه اظهارنظر من، با یک تیم خارجی قرارداد بسته بود. بارها با او صحبت کردیم و گفتیم که حضورش در ایران باعث دیده‌شدن بیشتر او می‌شود. در نهایت، هر کاری که لازم بود در زمان و مکان مناسب انجام دادیم.

تقوی با اشاره به آخرین وضعیت درمانی صابر کاظمی گفت: در حال حاضر شرایط او حساس است. نظر پزشکان قطری چندان امیدوارکننده نبود، اما از امید دست نکشیدیم. در جایگاه من نیست که در مورد جزئیات پزشکی اظهارنظر کنم؛ باید منتظر نتیجه آزمایش‌ها و نظر نهایی متخصصان بمانیم. در ایران نیز پزشکان متعددی از جمله دکتر جباری و دکتر طباطبایی در حال بررسی پرونده او هستند و با هم در ارتباط هستیم تا بهترین تصمیم ممکن برای ادامه روند درمان گرفته شود. به محض رسیدن به نتایج قطعی، آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند. از مردم شریف ایران نیز می‌خواهم همچنان دعا کنند، چرا که حمایت و همدلی آن‌ها برای ما بسیار ارزشمند و دلگرم‌کننده است.

در همین حال، میلاد تقوی در بخشی گفت‌وگوی خود تأیید کرد که قرار است پروفسور سمیعی، از برجسته‌ترین جراحان مغز و اعصاب جهان، پرونده پزشکی صابر کاظمی را بررسی کند. به گفته او، تمامی مستندات و اطلاعات مربوط به وضعیت صابر کاظمی برای دفتر پروفسور سمیعی ارسال شده و این پزشک سرشناس در روزهای آینده نظر تخصصی خود را درباره علت بروز این حادثه و روند درمان احتمالی ارائه خواهد داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
صابر کاظمی والیبالیست لژیونر کما قطر انتقال بیمارستان پرفسور سمیعی خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین وضعیت پزشکی صابر کاظمی
ویدیوی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
بیانیه باشگاه الریان درباره وضعیت صابر کاظمی
بستری صابر کاظمی با تدابیر ویژه پزشکی در تهران
روند انتقال صابر کاظمی به ایران آغاز شد
تصاویری از انتقال ویژه صابر کاظمی به ایران
ناامیدی قطری‌ها از وضعیت صابر کاظمی
تعیین قیمت نجومی برای فروش سردار آزمون
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۲ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۸ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005boM
tabnak.ir/005boM