تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی

به گزارش تابناک به نقل از"ورزش سه"، میلاد تقوی امروز در بخشی از صحبتهای خود در خصوص وضعیت صابر کاظمی گفت: جا دارد از همه عزیزانی که برای بازگشت و انتقال صابر به ایران همکاری کردند، صمیمانه قدردانی کنم. این کار حاصل تلاش جمعی بود و من تنها بخشی از آن بودم. شب گذشته تا پاسی از شب در بیمارستان حضور داشتیم و صبح امروز نیز پیگیر وضعیت او بودیم. خوشحالیم که صابر اکنون در ایران است و در کنار خانواده‌اش قرار دارد.

مرحله بعدی کار، پیگیری پرونده پزشکی صابر در ارتباط با کشور قطر است. تمامی مراحل قانونی به‌سرعت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی شد و پرواز بازگشت او با هماهنگی کامل انجام گرفت. در این مسیر، دکتر جباری نقش بسیار موثری داشت و از او و همه پزشکانی که درگیر این موضوع بودند، تشکر می‌کنم. اکنون تمرکز اصلی باید بر بهبود شرایط صابر باشد و از مردم عزیز می‌خواهم همچنان با دعای خیر خود ما را دلگرم کنند.

رئیس فدراسیون والیبال در ادامه درباره وضعیت سلامتی این ملی‌پوش گفت: در یک سال گذشته، بازگشت صابر برای ما بسیار اهمیت داشت. تا امروز در این خصوص صحبتی نکرده بودم، چرا که نمی‌خواستم مسائل انسانی با مباحث فنی و مدیریتی در هم آمیخته شود. باید درک کنیم که این موضوع، مانند یک حادثه غیرمنتظره است. اگر پدری به فرزندش اجازه رانندگی بدهد و ناخواسته حادثه‌ای رخ دهد، نمی‌توان محبت آن پدر را زیر سئوال برد. صابر پیش از هرگونه اظهارنظر من، با یک تیم خارجی قرارداد بسته بود. بارها با او صحبت کردیم و گفتیم که حضورش در ایران باعث دیده‌شدن بیشتر او می‌شود. در نهایت، هر کاری که لازم بود در زمان و مکان مناسب انجام دادیم.

تقوی با اشاره به آخرین وضعیت درمانی صابر کاظمی گفت: در حال حاضر شرایط او حساس است. نظر پزشکان قطری چندان امیدوارکننده نبود، اما از امید دست نکشیدیم. در جایگاه من نیست که در مورد جزئیات پزشکی اظهارنظر کنم؛ باید منتظر نتیجه آزمایش‌ها و نظر نهایی متخصصان بمانیم. در ایران نیز پزشکان متعددی از جمله دکتر جباری و دکتر طباطبایی در حال بررسی پرونده او هستند و با هم در ارتباط هستیم تا بهترین تصمیم ممکن برای ادامه روند درمان گرفته شود. به محض رسیدن به نتایج قطعی، آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند. از مردم شریف ایران نیز می‌خواهم همچنان دعا کنند، چرا که حمایت و همدلی آن‌ها برای ما بسیار ارزشمند و دلگرم‌کننده است.

در همین حال، میلاد تقوی در بخشی گفت‌وگوی خود تأیید کرد که قرار است پروفسور سمیعی، از برجسته‌ترین جراحان مغز و اعصاب جهان، پرونده پزشکی صابر کاظمی را بررسی کند. به گفته او، تمامی مستندات و اطلاعات مربوط به وضعیت صابر کاظمی برای دفتر پروفسور سمیعی ارسال شده و این پزشک سرشناس در روزهای آینده نظر تخصصی خود را درباره علت بروز این حادثه و روند درمان احتمالی ارائه خواهد داد.