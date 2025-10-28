در رویداد تراکنش ایران، مدیران همراه اول در نشست «مثلث ناترازی‌ها، نوآوری‌ها و نوفناوری‌ها» بر نقش فناوری و داده در کاهش ناترازی انرژی و توسعه راهکارهای هوشمند تأکید کردند.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نشست تخصصی «مثلث ناترازی‌ها، نوآوری‌ها و نوفناوری‌ها» در جریان برگزاری یازدهمین دوره «رویداد تراکنش ایران» امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ با حضور جعفر بلوک‌آذری معاون راهکارهای هوشمند همراه اول، حسین حجتی‌زاده معاون کسب‌وکار سازمانی همراه اول، محمدصادق واعظی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا و امیر دودابی‌نژاد معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا برگزار شد.

*پروژه باانرژی نمونه موفق همکاری صنعت با اپراتور در راستای کاهش ناترازی‌ها بود

در ابتدای نشست، جعفر بلوک‌آذری به تقسیم ساختاری همراه اول به دو بخش «تلکو» و «تک‌کو» اشاره و نقش این ساختار در توسعه خدمات و راهکارهای هوشمند را تشریح کرد.

وی به فعالیت‌های همراه اول در پویش «با انرژی» پرداخت و تشریح کرد که این پروژه مشترک با وزارت نیرو بر پایه تحلیل داده و شناخت رفتار مشترکان شکل گرفت. اپراتور اول تلفن همراه کشور در آن پروژه که با موفقیت به سرانجام رسید، توانست زمینه مدیریت بهینه مصرف برق را با اقدامات مختلف و بیشتر در حوزه فرهنگ‌سازی ممکن سازد. آن پروژه نشان داد که همکاری صنایع با اپراتورها تا چه اندازه می‌تواند در کاهش ناترازی‌ها مفید واقع شود.

*راهکار عملیاتی برای کاهش مصرف انرژی در بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور

حسین حجتی‌زاده نیز در توضیح نقش صنعت ICT در مدیریت مصرف انرژی، به «کارکرد سیستم‌های هوشمند انرژی»، «هوش مصنوعی در خنک‌سازی» و اجرای راهکار «Sleep Cell» در همراه اول اشاره کرد و گفت این اقدامات توانسته ۲۰ تا ۳۰ درصد مصرف انرژی را در این اپراتور کاهش دهد.

وی همچنین توضیح داد که توسعه بانکداری الکترونیک و تراکنش‌های «NFC» می‌تواند میلیون‌ها تراکنش را بهینه مدیریت کند؛ به گفته حجتی‌زاده همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور و در اختیار داشتن بیگ دیتای جذاب، می‌تواند نقش موثری در ارائه راهکارهای پرداخت و کیف پول دیجیتال در شرایط بحران ایفا کند.

*جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاه‌های خورشیدی

محمدصادق واعظی هم در این نشست درباره جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاه‌های خورشیدی، با وجود ناترازی برق در کشور و بازار پرتقاضای برق اشاره و اضافه کرد که ترکیب تولید برق در حال تغییر است.

*تأکید بر حمایت از استارتاپ‌های نوآور در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر

امیر دودابی‌نژاد دیگر عضو نشست نیز به کاهش قابل توجه هزینه‌های تولید برق خورشیدی پرداخت و بیان کرد که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کشور جذاب است. وی تأکید کرد که این توسعه می‌تواند از مسیر «مزارع بزرگ»، «پروژه‌های میان‌مقیاس» یا «تولید انرژی در محل مصرف» صورت گیرد و برای تحقق آن حرکت به سمت «اقتصاد پلتفرمی» ضروری است.

همچنین وی امکان حمایت از پلتفرم‌های نوآور، «تأمین مالی از صندوق توسعه ملی تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار»، اهمیت مولدهای انشعابی و فرصت «کرادفاندینگ» در این حوزه را تشریح کرد.

حضور همراه اول در رویداد تراکنش ایران نشان داد این اپراتور با عبور از مدل سنتی تلکام و ورود به عرصه «تک‌کو»‌ها، در حال ایفای نقشی فراتر از ارتباطات است؛ نقشی که بر محور داده، پلتفرم و فناوری شکل گرفته و می‌تواند در مدیریت انرژی، توسعه خدمات مالی و ارتقای بهره‌وری ملی اثرگذار باشد.