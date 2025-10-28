واکنش قوه قضاییه به خبر خروج علی انصاری از ایران

به گزارش تابناک، در پی انتشار برخی اخبار در رسانهها و فضای مجازی مبنی بر خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و عدم بازگشت وی، مرکز رسانهای قوه قضاییه با صدور اطلاعیهای رسمی، این ادعا را «کذب» و «غیرمستند» خواند.
در این اطلاعیه آمده است: «از ساعاتی پیش برخی رسانهها، چهرههای سیاسی و رسانهای ادعایی با عنوان خارج شدن یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی منتشر کردهاند که این ادعا صحت ندارد.»
مرکز رسانهای قوه قضاییه تأکید کرد: «فرد مورد اشاره در ایران است و شایعات مطرحشده فاقد اعتبار و مستندات قانونی هستند.»
این اطلاعیه در شرایطی منتشر شده که بانک آینده در ماههای اخیر با چالشهای مدیریتی و نظارتی مواجه بوده و افکار عمومی نسبت به وضعیت سهامداران و سپردهگذاران آن حساسیت ویژهای پیدا کردهاند.