واکنش قوه قضاییه به خبر خروج علی انصاری از ایران

مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای، شایعات منتشرشده درباره خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و عدم بازگشت وی را تکذیب کرد و تأکید نمود که فرد مورد اشاره در داخل کشور حضور دارد.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۷۰
| |
1474 بازدید
واکنش قوه قضاییه به خبر خروج علی انصاری از ایران

به گزارش تابناک، در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و عدم بازگشت وی، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، این ادعا را «کذب» و «غیرمستند» خواند.

در این اطلاعیه آمده است: «از ساعاتی پیش برخی رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای ادعایی با عنوان خارج شدن یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی منتشر کرده‌اند که این ادعا صحت ندارد.»

مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه تأکید کرد: «فرد مورد اشاره در ایران است و شایعات مطرح‌شده فاقد اعتبار و مستندات قانونی هستند.»

این اطلاعیه در شرایطی منتشر شده که بانک آینده در ماه‌های اخیر با چالش‌های مدیریتی و نظارتی مواجه بوده و افکار عمومی نسبت به وضعیت سهامداران و سپرده‌گذاران آن حساسیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند.

برچسب ها
علی انصاری بانک آینده خروج از کشور تکذیب قوه قضائیه
