توضیحات سردبیر هم میهن درباره مسدودی سایت روزنامه

به گزارش نابناک، محمدجواد روح ـ سردبیر روزنامه هممیهن ـ در گفتوگویی با ایسنا با تایید از دسترس خارج شدن سایت این روزنامه برای دومین بار، اعلام کرد که هیچ دلیل رسمی و مشخصی برای این اقدام به آنها اعلام نشده است.
وی همچنین این اتفاق را به انتشار یک گزارش درباره یک پرونده خبرساز درباره یکی از سلبریتیها، مرتبط ندانست و هرگونه شائبهای درباره هدف قرار دادن حجاب در طراحی صفحه اول روزنامه را رد کرد.
روح تاکید کرد که روزنامه هممیهن همواره مخالف دوقطبیسازی حول مسئله حجاب بوده و واکنشهای امروز را ناشی از فضاسازی جریانهایی خواند که به شکافهای اجتماعی دامن میزنند.
سردبیر روزنامه هممیهن، در اظهاراتی درباره دلایل از دسترس خارج شدن سایت این روزنامه گفت: به ما علت خاصی اعلام نشده است؛ اما این اتفاق را مرتبط با گزارش و مطالب شماره امروز نمیدانم و به نظر میرسد دلایل دیگری داشته است.
او درباره گزارش منتشرشده در شماره امروز روزنامه هممیهن درباره پرونده یکی از بازیگران سینما گفت: ما در این گزارش، تنها مسئولیت حرفهای خود را بهعنوان یک رسانه انجام دادیم. این گزارش یک کار جامع و حرفهای بود که با طرفین یک پرونده خبرساز، از جمله شاکی و وکیل متهم آقای پژمان جمشیدی مصاحبه انجام شده است.
محمدجواد روح تاکید کرد: ما نه علیه حجاب صحبت کردیم و نه میخواستیم جنجال درست کنیم. وظیفه روزنامهنگاری اجتماعی، پیگیری پروندههای مهمی است که در سطح عام مطرح میشود. ما حتی برای رعایت ملاحظات بیشتر در این گزارش، نام و عکس آقای پژمان جمشیدی را در صفحه اول نیاوردیم.
سردبیر هممیهن در پایان با اشاره به اینکه توضیحات لازم را نیز به مسئولان قضایی ارائه کردهایم و مستندات را هم ارائه میکنیم، ابراز امیدواری کرد که پرونده این بازیگر سینما در آرامش و بر اساس عدالت رسیدگی شود.