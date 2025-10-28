پژمان جمشیدی به ترکیه رفت!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در پی انتشار اخباری مبنی بر سفر پژمان جمشیدی به ترکیه که در بحبوحه اخبار جنجالی پیرامون این بازیگر سرشناس سینمای ایران و فوتبالیست سابق تیم ملی و پرسپولیس منتشر شده، با خبر شدیم که جشمیدی برای رتق و فتق برخی امور راهی ترکیه شده است.

این سفر مربوط به کارهای شخصی این بازیگر است و به گفته نزدیکان وی، مسئله خاص دیگری در این میان وجود ندارد.

جمشیدی در دو، سه ماه گذشته چندین بار به ترکیه سفر کرده است.

به نظر می‌رسد با توجه به شایعات و اتفاقات دو هفته گذشته، جمشیدی به زودی اطلاع‌رسانی کاملی پیرامون شایعات و اتفاقات مربوط به خود انجام بدهد.