En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پژمان جمشیدی به ترکیه رفت!

بازیگر مشهور و بازیکن سابق تیم ملی امروز در پروازی تهران را به مقصد استانبول ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۶۸
| |
2687 بازدید
پژمان جمشیدی به ترکیه رفت!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در پی انتشار اخباری مبنی بر سفر پژمان جمشیدی به ترکیه که در بحبوحه اخبار جنجالی پیرامون این بازیگر سرشناس سینمای ایران و فوتبالیست سابق تیم ملی و پرسپولیس منتشر شده، با خبر شدیم که جشمیدی برای رتق و فتق برخی امور راهی ترکیه شده است. 

این سفر مربوط به کارهای شخصی این بازیگر است و به گفته نزدیکان وی، مسئله خاص دیگری در این میان وجود ندارد.
جمشیدی در دو، سه ماه گذشته چندین بار به ترکیه سفر کرده است.

به نظر می‌رسد با توجه به شایعات و اتفاقات دو هفته گذشته، جمشیدی به زودی اطلاع‌رسانی کاملی پیرامون شایعات و اتفاقات مربوط به خود انجام بدهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پژمان جمشیدی فوتبالیست سابق بازیگر اتهام زندان آزادی ترکیه خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیح درباره نحوه خروج پژمان جمشیدی از کشور
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
توضیحات سردبیر هم میهن درباره مسدودی سایت روزنامه
جزئیات تازه از روند پرونده پژمان جمشیدی
عکس‌العمل عجیب پزشکی قانونی به پرونده پژمان جمشیدی
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد
پیغام پژمان جمشیدی به ژاله صامتی: میمیرم برات!
هشدار قوه قضاییه درباره پرونده پژمان جمشیدی
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی
بازداشت ۲۱ نفر در ترکیه به اتهام همکاری با داعش
حرف‌های قابل تامل پژمان جمشیدی و عکس العمل فردوسی پور
آزادی پژمان جمشیدی تا ساعاتی دیگر
اولین تصاویر پژمان جمشیدی پس از آزادی از زندان
عکس: سلفی ویژه پژمان جمشیدی پس از آزادی
«پژمان جمشیدی» ممنوع‌التصویر شد؟
اولین تصویر پژمان جمشیدی پس از آزادی
پژمان جمشیدی در کنار خواهر بهنام بانی
واکنش جنجالی زیدآبادی به پرونده پژمان جمشیدی
تازه ترین عکس از پژمان جمشیدی در کنار دوستانش
پژمان جمشیدی کیست ؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۲ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۸ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005bo0
tabnak.ir/005bo0