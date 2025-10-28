En
سیدطاها هاشمی در کشتی آزاد به مدال رسید

سید طاها هاشمی کشتی‌گیر وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی مقابل حریف تاجیکستانی پیروز و به مدال برنز رسید.
به گزارش تابناک، در ششمین روز بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی منامه بحرین، امروز از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در نمایشگاه جهانی بحرین رقابت‌های کشتی آزاد در چهار وزن برگزار شد.

سید طا‌ها هاشمی آزادکار ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی در مصاف با ایبرونوف از تاجیکستان با نتیجه ۹ بر سه پیروز و به مدال برنز رسید.

هاشمی در دور اول استراحت داشت و  در دور دوم باید به مصاف عبداله قحطان از بحرین می‌رفت اما کشتی‌گیر بحرینی روی تشک حاضر نشد و به همین خاطر آزادکار ایران برنده میدان شد. هاشمی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف افغانستانی خود شکست خورده بود.

بحرین بازی های آسیایی جوانان کشتی کشتی آزاد مدال برنز خبر فوری
