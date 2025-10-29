En
تصاویر دیده نشده از درون آرامگاه کوروش

تصاویری کمیاب، برای نخستین‌بار فضای درونی آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد را به نمایش گذاشته‌اند؛ جایی که کمتر کسی اجازه ورود به آن را داشته است.
به گزارش تابناک؛ تصاویری کمیاب، برای نخستین‌بار فضای درونی آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد را به نمایش گذاشته‌اند؛ جایی که کمتر کسی اجازه ورود به آن را داشته است.

 

تصاویر دیده نشده از درون آرامگاه کوروش

 

تصاویر دیده نشده از درون آرامگاه کوروش

تصاویر دیده نشده از درون آرامگاه کوروش

تصاویر دیده نشده از درون آرامگاه کوروش

تصاویر دیده نشده از درون آرامگاه کوروش

