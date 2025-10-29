تصاویر دیده نشده از درون آرامگاه کوروش

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u0627\u0628\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646\u200c\u0628\u0627\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0648\u0646\u06cc \u0622\u0631\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u06a9\u0648\u0631\u0648\u0634 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0633\u0627\u0631\u06af\u0627\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u061b \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u06a9\u0633\u06cc \u0627\u062c\u0627\u0632\u0647 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\n\n