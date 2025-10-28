نخستین مدال تاریخ بوکس بانوان ایران + عکس

نماینده ایران در نخستین حضور دختران بوکسور کشورمان در تورنمنتهای بینالمللی به یک مدال برنز تاریخی دست یافت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه رقابتهای بوکس بازیهای آسیایی جوانان بحرین، امروز سهشنبه فاطمه رستگارپور در بخش بانوان موفق به کسب مدال برنز شد.
رستگارپور در مرحله نیمهنهایی وزن مثبت 80 کیلوگرم به مصاف النورا کانگیرت از قزاقستان رفت و با شکست برابر حریف خود به مدال برنز دست یافت.
رستگارپور در شرایطی این مدال را بهدست آورد که برای نخستین بار در تاریخ، بوکس بانوان ایران در یک رویداد بینالمللی حاضر شده است. تیم بانوان ایران با ترکیب سه بوکسور در مسابقات منامه شرکت کرده بود.
ماریا عارفی مقام، سرمربی تیم ملی بوکس دختران در این باره گفت: «6 ماه در اردو بودیم. خدا را شکر توانستیم با سه بوکسور در این مسابقات شرکت کنیم. در وزن 54- کیلوگرم خانم داوودی در بازی اول به مصاف نماینده چین رفت که حریف قدری بود و جانانه برابر او جنگید.در سنگین وزن هم خانم رستگار به مصاف حریفی از قزاقستان رفت و سه راند جنگید و با توجه به تجربه کم فراتر از انتظار ظاهر شد. خدا را شکر که نخستین مدال تاریخ بوکس بانوان را کسب کردیم. تلاش می کنیم در آینده مدال ها را به رنگ طلا تبدیل کنیم.»