En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نخستین مدال تاریخ بوکس بانوان ایران + عکس

فاطمه رستگارپور در شرایطی این مدال را به‌دست آورد که برای نخستین بار در تاریخ، بوکس بانوان ایران در یک رویداد بین‌المللی حاضر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۴۴
| |
575 بازدید

نخستین مدال تاریخ بوکس بانوان ایران + عکس

نماینده ایران در نخستین حضور دختران بوکسور کشورمان در تورنمنت‌های بین‌المللی به یک مدال برنز تاریخی دست یافت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، امروز سه‌شنبه فاطمه رستگارپور در بخش بانوان موفق به کسب مدال برنز شد.

رستگارپور در مرحله نیمه‌نهایی وزن مثبت 80 کیلوگرم به مصاف النورا کانگیرت از قزاقستان رفت و با شکست برابر حریف خود به مدال برنز دست یافت.

رستگارپور در شرایطی این مدال را به‌دست آورد که برای نخستین بار در تاریخ، بوکس بانوان ایران در یک رویداد بین‌المللی حاضر شده است. تیم بانوان ایران با ترکیب سه بوکسور در مسابقات منامه شرکت کرده بود.

نخستین مدال تاریخ بوکس بانوان ایران + عکس

ماریا عارفی مقام، سرمربی تیم ملی بوکس دختران در این باره گفت: «6 ماه در اردو بودیم. خدا را شکر توانستیم با سه بوکسور در این مسابقات شرکت کنیم. در وزن 54- کیلوگرم خانم داوودی در بازی اول به مصاف نماینده چین رفت که حریف قدری بود و جانانه برابر او جنگید.در سنگین وزن هم خانم رستگار به مصاف حریفی از قزاقستان رفت و سه راند جنگید و با توجه به تجربه کم فراتر از انتظار ظاهر شد. خدا را شکر که نخستین مدال تاریخ بوکس بانوان را کسب کردیم. تلاش می کنیم در آینده مدال ها را به رنگ طلا تبدیل کنیم.»

نخستین مدال تاریخ بوکس بانوان ایران + عکس

نخستین مدال تاریخ بوکس بانوان ایران + عکس

اشتراک گذاری
برچسب ها
بوکس بانوان فاطمه رستگارپور زنان
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش آذر منصوری به طرح تازه ستاد امر به معروف
آخرین وضعیت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
طلای درخشان دختران ایران در رویینگ آسیا
نایب‌قهرمانی زنان ایران در پدل آسیا
چرا جامعه ممنوعیت موتورسواری زنان را قبول نمی‌کند؟
آیا مردان هم چرخه‌های هورمونی ماهانه دارند؟
مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
حجاب بان‌ها به خیابان برمی‌گردند!
کیهان: صداوسیما در حجاب شکست خورده!
تصاویر عجیب مسابقه بوکس زنان افغانی به شیوه طالبان
فعالیت بانوان در ورزش زورخانه‌ای رد شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۱ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005bnc
tabnak.ir/005bnc