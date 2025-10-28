رابطه تلویزیون و وریا همچنان تیره است؟/ بازگشت کاپیتان به استقلال و مرور یک چالش قدیمی

بازگشت وریا غفوری به استقلال با واکنش مثبت هواداران این تیم مواجه شده است. کاپیتان محبوب آبی‌های پایتخت حالا به عنوان مربی ایفای نقش خواهد کرد. این در حالی است که تلویزیون و وریا، در سال‌های پایانی دوران فوتبالش او، بارها دچار چالش شدند.

فرهاد مجیدی پس از مسجل شدن قهرمانی استقلال، در نشست خبری پاسخ خبرنگار یک برنامه تلویزیونی را نداد و گفت: «چرا تصویر کاپیتان تیم ما را محو کردید. شما حق این کار را ندارید که چهره کاپیتان استقلال را محو کنید.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، هواداران استقلال برخلاف هفته‌های ابتدایی لیگ، حالا روزهای خوبی را سپری می‌کنند. استقلال با از دست دادن سوپرجام و پس از آن نتایج تلخی چون شکست سنگین برابر الوصل، حسابی هواداران را ناامید کرده بود، اما به نظر می‌رسد از تونل وحشت خارج شده و در چند بازی اخیر، هم فوتبال خوبی ارائه داده و هم نتیجه لازم را کسب کرده است.

در این میان اتفاق جذابی هم افتاد و کاپیتان محبوب سال‌های گذشته استقلال به جمع آبی‌پوشان پایتخت بازگشت. این بار در لباس مربیگری و قرار است به عنوان یکی از دستیاران ریکاردو ساپینتو ایفای نقش کند. خبر بازگشت وریا غفوری به استقلال با واکنش مثبت هواداران در فضای مجازی و صفحات هواداری همراه شد و رسانه رسمی باشگاه استقلال هم برای اعلام این موضوع نوشت: «باشگاه استقلال با افتخار اعلام می‌کند که وریا غفوری، کاپیتان سابق و از چهره‌های ماندگار تاریخ این باشگاه، به عنوان کمک مربی تیم فوتبال استقلال به جمع کادرفنی اضافه شد. وریا غفوری که سال‌ها با تعصب، شجاعت و صداقت پیراهن آبی را بر تن داشت، این‌بار در قامت مربی به خانه خود بازگشته تا تجربه، دانش و روحیه رهبری‌اش را در خدمت تیم محبوب میلیون‌ها هوادار قرار دهد. به خانه خوش آمدی کاپیتان.» ساعاتی بعد هم وریا در جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال حضور یافت و حکم خود را از علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه دریافت کرد.

البته حضور وریا غفوری که با درخواست ساپینتو صورت گرفته، در مجموعه تیم استقلال هم بازتاب مثبتی داشت و بازیکنانی چون عارف آقاسی، عارف غلامی و صالح حردانی با استوری‌های خود و یاسر آسانی با کامنت زیر پست مربوطه منتشر کرد، نشان می‌دهد که این چهره علاوه بر محبوبیت میان هواداران از مقبولیت نزد بازیکنان تیم برخوردار است. در این میان ممکن است یک چالش بزرگ وجود داشته باشد که مربوط به رابطه صداوسیما با وریا غفوری است؛ موضوعی که در سال‌ها گذشته به اشکال مختلف نمود پیدا کرد.

همین حالا هم بازگشت وریا به استقلال چندان مورد توجه تلویزیون قرار نگرفته و به عنوان مثال تحریریه برنامه «دست اول» که از شبکه ورزش سیما روی آنتن می‌رود و مربوط به خبرهای روز ورزش است، حتی خبر بازگشت وریا و حضورش در استقلال به عنوان مربی را جزو خبرهایش قرار نداد. در برنامه فوتبال برتر دوشنبه شب هم محمدحسین میثاقی به اعلام یک خطی این موضوع پرداخت، اما شاید هواداران استقلال انتظار داشتند که در موارد اینچنینی برنامه‌های تخصصی فوتبال با تدارک آیتمی چند دقیقه‌ای، به این خبر واکنش نشان می‌دادند.

با تمام این اوصاف، آنچه مهم است اینکه نگاهی به اتفاقات گذشته نشان می‌دهد که رابطه دوسویه وریا و تلویزیون برای مدت زیادی با مشکل مواجه بود و حداقل تا زمانی که غفوری کفش‌هایش را آویخت و از دنیای بازیگری خداحافظی کرد هم ترمیم نشد. تلویزیون در روز خداحافظی وریا غفوری تصمیم عجیبی گرفت و اتفاقی رقم خورد که در آن مقطع واکنش منفی زیادی به همراه داشت. ماجرا به خردادماه ۱۴۰۲ برمی‌گردد که وریا غفوری با انتشار یک استوری اعلام کرد با حضور در دربی پایتخت، به صورت رسمی از دنیای فوتبال خداحافظی می‌کند. هواداران استقلال هم که در اکثر بازی‌های خانگی به یاد کاپیتان سابق تیمشان دقیقه ۲۱ را به صدا زدن نام غفوری اختصاص می‌دادند، در حین برگزاری دیدار دربی نیز ترک عادت نکردند و در این دقیقه خاص وریا غفوری تشویق شد. البته پخش صداوسیما تصمیم گرفت در این دقیقه صدای ورزشگاه آزادی برای بیننده تلویزیونی قطع شود و آنها صدای تشویق وریا غفوری توسط هواداران را نشنوند.

حدود یکسال پیش از این ماجرا هم، اتفاق جنجالی دیگری رقم خورد. در حالی که قهرمانی استقلال با هدایت فرهاد مجیدی پیش از اتمام لیگ مسجل شده بود، برنامه فوتبال برتر در پرداختن به قهرمانی زودهنگام استقلال تصویری از بازیکنان آن را به نمایش گذاشت که وریا غفوری، کاپیتان تیم، در آن حضور نداشت. موضوعی که چند روز بعد با واکنش شدید فرهاد مجیدی مواجه شد. او در نشست خبری پس از بازی استقلال مقابل آلومینیوم اراک در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر، پاسخ خبرنگار این برنامه تلویزیونی را نداد و گفت: «چرا تصویر کاپیتان تیم ما را محو کردید. شما حق این کار را ندارید که چهره کاپیتان استقلال را محو کنید. برخی مسائل را نمی‌خواهم بگویم اما در انتهای فصل در موردش صحبت می‌کنم.»

این در حالی است که در مقطعی حتی شایعه ممنوع‌التصویری وریا غفوری هم مطرح شده بود، اما به نمایش در آمدن تصویری از او در برنامه‌های فوتبالی تلویزیون، این شایعه رنگ واقعیت به خود نگرفت. البته پیش از اینها هم مورد قابل توجه و دیالوگی معروف از وریا غفوری وجود دارد که در آن مقطع بارها توسط کاربران در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد. کاپیتان وقت استقلال گفت: « اون دوربین تلویزیونه؟ من با تلویزیون حرف نمی‌زنم! دوربین رو خاموش کن!»