به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، آنگلا مرکل امروز در مراسم کتابخوانی در شهر بن، به طور مستقیم به بحث «چهره شهری» که فریدریش مرتس اخیرا درباره مهاجران مطرح کرده اشاره نکرد ولی تلویحا از سیاستهای سخت گیرانه دولت در زمینه مهاجرت انتقاد کرد.
وی در این مراسم، زمان زیادی را به سال ۲۰۱۵ اختصاص داد، زمانی که تقریباً یک میلیون پناهنده به آلمان وارد شدند و او معروفترین جمله خود را گفت: «ما میتوانیم آن را انجام دهیم.»
مرکل از اصطلاح «جریان پناهندگان» انتقاد و اضافه کرد: همیشه باید شرایط افراد را در نظر گرفت.
صدراعظم سابق آلمان هشدار داد که لازم است در موضوع سیاست پناهندگی، صادقانه رفتار و با لحنی معتدل صحبت کرد.
او از کتابش خواند و گفت: «اکثریت قریب به اتفاق مردم درک دقیقی دارند از اینکه آیا سیاستمداران از روی اجبار عمل میکنند و دلیل رفتار آنها واقعا علاقه مندی به حل مشکلات است یا خیر».
وی سپس ادامه داد: برای احزاب دموکراتیک، «اعتدال و تعادل» اساس و پیشنیاز موفقیت است.
اشاره مرکل به موضوع «چهره شهری» است که مرتس اخیرا به آن پرداخته است. وی ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) در سخنانی افزود: دولت فدرال در حال اصلاح کاستیهای قبلی در سیاست مهاجرت است، «اما البته ما هنوز این مشکل را در چهره شهری داریم».
او سپس تصریح کرد که مشکلات توسط مهاجرانی ایجاد میشود که اقامت دائم ندارند، کار نمیکنند و به قوانین قابل اجرا در آلمان پایبند نیستند.
صدراعظم آلمان در این سخنان سیاست دولت خود را برای کاهش شمار درخواستهای پناهندگی در این کشور موثر دانست، اما جمله بعدی، او را به دردسر انداخت.
مرتس به طور مبهم ادامه داد: به رغم موفقیت سیاستهای مهاجرتی، «در چهره شهرهای آلمان مشکلی وجود دارد.»
از این اظهارات چنین برداشت شده که حضور مهاجران در شهرها مشکلزا است؛ اظهاراتی که واکنشهای گستردهای را در میان احزاب سیاسی، رسانهها و جامعه مدنی آلمان در پی داشته است.
منتقدان میگویند که اظهارات صدراعظم آلمان به گونهای است که گویا نمای شهرها با موجودیت مهاجران «مشکل بصری» پیدا کرده است.