بلاتکلیفی دوماهه در شرکت نفت ایرانول، به نقطه حساس رسیده است؛ جایی که زمزمه‌های نفوذ و توصیه‌گرایی در برابر معیارهای حرفه‌ای و شایسته‌سالاری قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۱۸
354 بازدید
بلاتکلیفی مدیریتی در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی زیرمجموعه شستا، یعنی شرکت نفت ایرانول که سهام آن متعلق به بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری است با گذشت بیش از دو ماه همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی‌ها و شنیده‌ها از منابع آگاه در شستا نشان می‌دهد که پس از برگزاری ارزیابی‌های تخصصی و تأیید کانون ارزیابی مدیران، چهار گزینه در کمیته انتصابات تاپیکو برای مدیرعاملی ایرانول مطرح شده‌اند.

نخستین گزینه، اسعد عزیزی، مدیرعامل اسبق نفت بهران است که با بیش از هفت سال سابقه مدیریت در این مجموعه، موفق به کسب هر پنج رأی موافق اعضای کمیته انتصابات و تأیید هیأت‌مدیره تاپیکو شده است.

گزینه دوم، جواد نجم‌الدین، مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو در سال های گذشته و از مدیران بازنشسته هفتادساله است که تنها یک رأی از پنج رأی کمیته را به‌دست آورده است. با این حال، گفته می‌شود نجم‌الدین از حمایت برخی حلقه‌های بانفوذ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار است و همین موضوع (گزینه وزارت خانه و حلقه داود و رضوی )، احتمال انتصاب او را افزایش داده است؛ سناریویی که در تضاد با سیاست‌های اعلام‌شده دولت مبنی بر جوان‌گرایی و انتصابات غیرسفارشی خواهد بود.

دو گزینه دیگر، از جمله مهدی کامیار سرپرست فعلی ایرانول، به دلیل نداشتن سابقه لازم برای مدیریت شرکت‌های «درجه یک» و نیز مدارک غیرمرتبط، با مخالفت اکثر اعضای کمیته روبه‌رو شده‌اند. با این حال، منابع مطلع می‌گویند احتمال انتصاب کامیار به مدیرعاملی یکی از شرکت‌های «درجه سه» زیرمجموعه تاپیکو زیاد است.

اکنون در شرایطی که دستور صریح رئیس‌جمهور بر انتصابات شفاف، مبتنی بر صلاحیت و بدون توصیه، و بخشنامه شستا و تاپیکو بر رعایت الزامات قانونی تأکید دارد، انتظار می‌رود تعیین تکلیف مدیریت ایرانول نیز از همین مسیر حرفه‌ای و شفاف انجام شود.

بلاتکلیفی مدیریتی ایرانول اکنون به محکی برای سنجش میزان پایبندی نظام مدیریتی شستا به اصول شایسته‌گزینی و حاکمیت شرکتی تبدیل شده است.

نفت ایرانول انتصابات شستا وزارت کار جواد نجم‌الدین
