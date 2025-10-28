به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مجید شاکری با مرور فرآیندها و اتفاقات گذشته در ارتباط با پرونده FATF اظهار داشت: در دولت آقای روحانی ایران این شانس را داشت که به فهرست سیاه نرود. روسها که در آن زمان در FATF واقعا قوی بودند، در قالب یک nonpaper (نامه بدون سربرگ) به ایران بستهای را پیشنهاد دادند که اگر چه نهایتا در آن ایران عضو CFT و پالرمو میشد، اما اینکار بعد از طی یک مسیر حقوقی اطمینان بخش و با ضمانت روسها در عدم ورود ایران به لیست سیاه اجرا میشد.
این اقتصاددان ادامه داد: شبکه برجامی موضوع را اینطور انعکاس داد که روسها هم گفتهاند باید عضو CFT شوید و عملا آن بسته ابتر ماند.
وی افزود: در شرایطی که دوره به دوره تعداد بیشترى از مثالهاى بند ٢٠ توصیههای فتف بر ایران اعمال مىشد و ایران در لیست سیاه فرو مىرفت، داخل دعوا بر سر این بود که CFT خوب است یا بد، به جای آنکه آنرا بخشی از یک بسته ببیند و دولت دوازدهم هم به گفتگودرمانی با آلمانها امید بسته بود بدون آنکه برنامه مشخصی وجود داشته باشد.
شاکری گفت: تا رسیدیم به بهمن ٩٨ و پایان تعلیق ایران از لیست سیاه. از آن روز هزاران بار به دوستان محترم در معاونت مالی وزارت اقتصاد عرض شد که شما حتى بدون توجه به مشکل وجود اسراییل و عربستان و شورای همکارى خلیج فارس در پلنرى، فارغ از آنکه پیش خودتان چه توجیه حقوقی داشته باشید، در ICRG با آمریکاییها به مشکل مىخورید و به عنوان یک مثال اخیر مشابه درباره کیس ایرلند حرف مى زدیم.
این اقتصاددان ادامه داد: دوستان وقعی نمى نهادند، در مذاکرات اسفند ٩٩ بسیار سعی شد موضوع FATF در موضوع مذاکرات موازی با آمریکا قرار گیرد، اما عجله دولت دوازدهم بیش از آن بود که دنبال دقت باشد.
وی گفت: بارها عرض شد شما براى مذاکره با امریکاییها نیاز به دادههایى دارید تا ستانده خروج از بیانیه را به دست آورد و CFT و پالرمو عقلا بخشی از دادههای شماست پس هر الحاق را منوط به ورود به یک بسته با آمریکا کنید و بعد از الحاق هم (خصوصا در CFT) تودیع اسناد بعد ازخروج ایران از بیانیه انجام شود.
شاکری گفت: نشد و نکردند و تلفنى راى گرفتند و شد آنچه شد. حالا هم من اطلاع ندارم که آیا تودیع انجام شده یا نه، با درکى که من از FIU دارم سریعترین راه را مى روند تا تودیع شود، اما اگر تا این لحظه نشده شما را به خون بیش از هزار شهید دفاع میهنى دست نگه دارید.