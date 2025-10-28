En
همه عوامل شهادت «محمدعلی پیواسته» دستگیر شدند

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری همه عوامل شهادت شهید محمدعلی پیواسته خبر داد.
همه عوامل شهادت «محمدعلی پیواسته» دستگیر شدند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «محمدعلی پیواسته» اظهار داشت: چهارم آبان‌ماه عوامل گشتی پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی شهرستان زهک با قاچاقچیان مسلح سوار بر یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حوالی دهستان «خمک» درگیر شدند که پیرو این درگیری استوار «محمدعلی پیواسته» به شهادت رسید.

سردار علیرضا دلیری افزود: در ادامه این درگیری اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس قرار گرفته‌اند و در منطقه پیرامونی طرح امنیتی انتظامی اجرا شد که به دنبال آن با تعقیبی که انجام شد هر چهار نفر عامل تیرانداز دستگیر شدند و امروز در چنگال عدالت هستند و ان‌شالله به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

