En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراف قاتل شینزو آبه پس از سه سال سکوت

قاتل نخست وزیر پیشین ژاپن پس از گذشت سه سال از زمان حادثه در دادگاه حاضر شد و صراحتا به جرم خود اقرار کرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۱۱
| |
1132 بازدید

اعتراف قاتل شینزو آبه پس از سه سال سکوت

اعتراف قاتل شینزو آبه پس از سه سال سکوت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مردی که به قتل شینزو آبه، نخست‌وزیر پیشین ژاپن، متهم است، سه سال پس از این ترور در دادگاه اقرار به گناه کرد.

تتسویا یاماگامی، ۴۵ ساله، در جلسه دادگاه گفت: «همه چیز درست است»؛ اما وکیل او اعلام کرد که برخی از اتهامات، از جمله نقض قوانین کنترل سلاح به‌دلیل استفاده از سلاح دست‌ساز را به چالش خواهد کشید.

دادگاه تا آخر ما دسامبر به طول خواهد انجامید.

یاماگامی متهم است که در ژوئیه ۲۰۲۲ با سلاحی دست‌ساز به آبه هنگام سخنرانی انتخاباتی شلیک کرده و او را کشته است.

رسانه‌های ژاپنی می‌گویند انگیزه او کینه شخصی از کلیسای اتحاد بوده است؛ فرقه‌ای که مادرش میلیون‌ها ین به آن اهدا کرده و باعث فروپاشی مالی خانواده‌شان شده بود.

پرونده قتل آبه پس از افشای روابط گسترده سیاستمداران حزب حاکم با کلیسای اتحاد، به رسوایی سیاسی بزرگی در ژاپن تبدیل شد. امسال دادگاه توکیو دستور انحلال شعبه ژاپنی این کلیسا را به‌دلیل «آسیب بی‌سابقه به جامعه» صادر کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قاتل شینزو آبه اعتراف ترور سلاح دست ساز نخست‌وزیر پیشین ژاپن سلاح
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قاتل مادر و پسر دو روز قبل از قصاص بخشیده شد
این دو قاتل فراری مسلح را شناسایی کنید
فیروزآبادی: ترور فرماندهان ربطی به واتس‌اپ نداشت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۲ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005bn5
tabnak.ir/005bn5