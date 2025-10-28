اعتراف قاتل شینزو آبه پس از سه سال سکوت

قاتل نخست وزیر پیشین ژاپن پس از گذشت سه سال از زمان حادثه در دادگاه حاضر شد و صراحتا به جرم خود اقرار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مردی که به قتل شینزو آبه، نخست‌وزیر پیشین ژاپن، متهم است، سه سال پس از این ترور در دادگاه اقرار به گناه کرد.

تتسویا یاماگامی، ۴۵ ساله، در جلسه دادگاه گفت: «همه چیز درست است»؛ اما وکیل او اعلام کرد که برخی از اتهامات، از جمله نقض قوانین کنترل سلاح به‌دلیل استفاده از سلاح دست‌ساز را به چالش خواهد کشید.

دادگاه تا آخر ما دسامبر به طول خواهد انجامید.

یاماگامی متهم است که در ژوئیه ۲۰۲۲ با سلاحی دست‌ساز به آبه هنگام سخنرانی انتخاباتی شلیک کرده و او را کشته است.

رسانه‌های ژاپنی می‌گویند انگیزه او کینه شخصی از کلیسای اتحاد بوده است؛ فرقه‌ای که مادرش میلیون‌ها ین به آن اهدا کرده و باعث فروپاشی مالی خانواده‌شان شده بود.

پرونده قتل آبه پس از افشای روابط گسترده سیاستمداران حزب حاکم با کلیسای اتحاد، به رسوایی سیاسی بزرگی در ژاپن تبدیل شد. امسال دادگاه توکیو دستور انحلال شعبه ژاپنی این کلیسا را به‌دلیل «آسیب بی‌سابقه به جامعه» صادر کرد.