هشدار قوه قضاییه درباره پرونده پژمان جمشیدی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده پژمان جمشیدی اعلام کرد که شکایت خصوصی علیه این بازیگر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تا قطعی شدن رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی عمومی امکان‌پذیر نیست.
هشدار قوه قضاییه درباره شایعات پرونده پژمان جمشیدی

به گزارش تابناک؛ اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده پژمان جمشیدی اظهار کرد: اگرچه در نظامی به سر می‌بریم که افراد در اظهار نظر آزاد هستند، اما باید مراقبت کنیم که در مطالبی که ارائه می‌دهیم، حدود شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت شود. خدای نکرده، رشته‌های خبری جنجال‌برانگیز، شهرت‌طلبی یا سایر موارد، زمینه نقض حقوق افراد و ورود به حریم شخصی افراد را فراهم نکند که متأسفانه در این زمینه، برخی اتفاقات رخ داده است.

وی گفت: لازم است تفکیک بین متهم، مجرم و افرادی که پرونده‌شان هنوز در مرحله رسیدگی است، رعایت شود. پرونده در مرحله شکایت اولیه است و هنوز رسیدگی نشده است زمانی که اطلاع‌رسانی می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث شود که افراد به دلیل نقض حقوقشان شکایت کنند و این شکایت هم قابل پیگیری است.

جهانگیر گفت: در این پرونده، شکایتی توسط شاکی خصوصی مطرح شده بود و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بود که با تشدید قرار وثیقه تبدیل به بازداشت موقت شد. با اعتراض این فرد و وکلای وی نسبت به قرار صادره، قرار بازداشت که در ۳۰ مهر ماه صورت گرفته بود که در ۳ آبان ماه این قرار فک و نامبرده آزاد شد.

وی گفت: در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی عمومی وجود ندارد. در صورت قطعی شدن رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
