قیمت سکه پارسیان امروز ۶ آبان+جدول

قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک، سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.