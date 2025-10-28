En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه پارسیان امروز ۶ آبان+جدول

قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۸۹
| |
4 بازدید
قیمت سکه پارسیان امروز ۶ آبان+جدول

قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک، سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 12,420,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 23,050,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 33,700,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 44,300,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 54,900,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 65,550,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 76,150,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 86,800,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 97,400,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 108,700,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 119,350,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 129,550,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 140,600,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 151,200,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 161,800,000
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه انواع سکه سکه پارسیان قیمت سکه پارسیان خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۲ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۳ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
آخرین وضعیت صابر کاظمی در کما؛ نظر نهایی پلیس و مقامات قطری  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005bmj
tabnak.ir/005bmj