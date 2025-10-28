تیم داوری ایران در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در ادامه قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان، حالا کنفدراسیون فوتبال آسیا در اعلام قاضیان مسابقات بعدی باشگاهی، یک‌بار دیگر به تیم داوری از ایران اعتماد کرده است.

در همین راستا، دیدار دو تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی و پاتوم تایلند از گروه H مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۶/ ۲۰۲۵ روز پنجشنبه ۶ آذر در پوهانگ کره جنوبی برگزار می‌شود و داوران ایرانی قضاوت آن را برعهده دارند.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، فرهاد فرهادپور و علی احمدی به عنوان کمک‌های وی انتخاب شده‌اند. همچنین امیر عرب براقی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از ژاپن و نماینده مسابقه از کشور ویتنام انتخاب شده است.