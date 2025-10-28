En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیم داوری ایران در لیگ قهرمانان آسیا

یک تیم کامل ایرانی، قضاوت دیداری از رقابت‌های سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا را برعهده خواهند داشت.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۸۳
| |
299 بازدید

تیم داوری ایران در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در ادامه قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان، حالا کنفدراسیون فوتبال آسیا در اعلام قاضیان مسابقات بعدی باشگاهی، یک‌بار دیگر به تیم داوری از ایران اعتماد کرده است.

در همین راستا، دیدار دو تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی و پاتوم تایلند از گروه H مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۶/ ۲۰۲۵ روز پنجشنبه ۶ آذر در پوهانگ کره جنوبی برگزار می‌شود و داوران ایرانی قضاوت آن را برعهده دارند.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، فرهاد فرهادپور و علی احمدی به عنوان کمک‌های وی انتخاب شده‌اند. همچنین امیر عرب براقی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از ژاپن و نماینده مسابقه از کشور ویتنام انتخاب شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
داوری لیگ قهرمانان آسیا قضاوت پیام حیدری داوران ایرانی فرهاد فرهادپور
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک ایرانی در میان چهره‌های قدرتمند جهان
ساپینتو: این همان استقلالی است که می‌خواهم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۲ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۳ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
آخرین وضعیت صابر کاظمی در کما؛ نظر نهایی پلیس و مقامات قطری  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005bmd
tabnak.ir/005bmd