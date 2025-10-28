مسعود پزشکیان در اجلاس وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: سازمان اکو در پی تجدید اراده کشورهای عضو برای تقویت همکاری‌ها و هماهنگی در حوزه‌های مهم است.



به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: وزارت کشور از جمله وزارتخانه‌های کلیدی است که علاوه بر ایفای نقش در حوزه‌های تخصصی، تامین زیرساخت اساسی و توسعه اقتصادی و امنیت و آسایش را بر عهده دارد. در همکاریی‌های اقتصادی چند جانبه و منطقه‌ای نیز نقش وزارتخانه‌های کشور بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه توفیق در همکاری های اقتصادی منطقه‌ای نیازمند چارچوب‌ها و بسترهای مشترک مستحکم پیش‌بینی‌پذیر با ثبات و تاب‌آور است، خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌های کشور نقش بی‌بدلی در تامین و تحکیم این پیش‌نیازها دارند. همکاری‌های مرزی و انتظامی و مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، اشکال مختلف تروریسم و سایر جرایم سازمان یافته از جمله موارد قابل اشاره است.

رییس‌جمهور ادامه داد: منطقه اکو امروز بیش از هر زمان دیگری به این زیربناها احتیاج دارد. این سازمان وارث چند دهه تلاش، هم افزایی و ممارست اعضا برای همگرایی اقتصادی است. این سازمان دستاوردهای قابل توجهی در این راستا داشته است، با این حال ظرفیت‌های دست نخورده، کماکان بی‌شمار است. خوشبختانه اراده اعضاء برای تعمیق و گسترش همکاری ها در آینده به خوبی نمایان است.

وی ادامه داد: نشست اخیر سران در شهر خان‌کندی جمهوری آذربایجان، موید این ادعاست. جایی که مجموعه‌ای از پیشنهادات جذاب و عملیاتی در عالی‌ترین سطح کشورهای عضو مطرح شد و قرار شد چشم انداز 2035 اکو بر همین راستا تدوین شود که خود بشارت دهنده آینده روشن برای منطقه و کشورهای عضو می‌باشد.

پزشکیان افزود: سازمان اکو به عنوان پلی برای اتصال ملت‌های منطقه بستری ارزشمند برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و هم‌افزایی در تمامی حوزه‌هاست، در جهانی که چالش‌ها و فرصت‌ها به سرعت در حال تحول هستند. همکاری مشترک و منطقه‌ای نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است که یکی از کارهای ناتمام در سازمان ایجاد اکو موسوم به «اکوپل» می‌باشد که فرایند آن هنوز نهایی نشده است. منطقه اکو از معدود مناطق جهان است که فاقد پلیس مشترک است، این خلاء علاوه بر آسیب‌پذیری‌های درون منطقه‌ای مانع از بهره‌برداری بهینه از همکاری با سایر پلیس‌های منطقه‌ای و پلیس بین‌الملل شده است.

رییس‌جمهور افزود: منطقه ما و مناطق پیرامونی از گزندهای خارجی مصون نبودند. بیشترین مداخلات خارجی در تاریخ معاصر در این منطقه صورت گرفته است. بزرگ‌ترین اشغال قرن در نزدیکی منطقه ما استمرار دارد. فجیع‌ترین نسل کشی و جنایت علیه بشریت در جهان در دو سال اخیر در منطقه غرب آسیا و در غزه توسط رژیم اشغالگر اتفاق افتاده است به همین دلیل عطش زیادی در بین زیاده خواهان و هنجاررشکنان بین‌المللی برای حضور و مداخله در منطقه ما و مناطق پیرامونی ما، وجود دارد.

وی تاکید کرد: کشورهای منطقه آسیای مرکزی، قفقاز آسیای جنوب غربی و خلیج فارس از جمله کشورهای عضو اکو باید یک معماری امنیتی منسجم، ثبات آفرین، درون‌زا و توسعه‌گرا را پی ریزی و به اجرا درآورند.

