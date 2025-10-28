En
آتش‌سوزی بابل پس از ۱۰ ساعت مهار نشد

مرکز تخلیه و دپوی نخاله در بابل دچار آتش‌سوزی شد.
آتش‌سوزی بابل پس از ۱۰ ساعت مهار نشد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ آتش‌سوزی مرکز تخلیه و دپوی نخاله شهرستان بابل که از شب گذشته -دوشنبه- آغاز شده با وجود تلاش بیشتر از ۱۰ ساعته آتش نشانان همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل آتش نشانی بابل روز سه شنبه گفت‌: اواخر شب گذشته آتش سوزی محل دپوی زباله و نخاله شهرداری بابل در منطقه میدان فاضل، ابتدای بلوار شهید یاسینی گزارش شد و نیرو‌های آتش نشان به محل اعزام شدند.

مهدی اکبری افزود: با توجه به قابلیت اشتعال بالای نخاله‌ها به سرعت آتش گسترش یافت و بخش عمده‌ای از فضای دپوی این مواد و منطقه دچار آتش سوزی گسترده شد.

وی عنوان کرد: باوجود مهار چند باره آتش سوزی، اما به دلیل دپوی نخاله در سطوح پایین‌تر آتش به قسمت‌های مختلف نفوذ کرد و هر بار آتش شعله ور شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بابل اظهار داشت: این مساله باعث شده در این مدت بار‌ها از خاکستر نخاله‌های سوخته شده آتش زبانه بکشد و ماموران آتش نشانی مجبور به اطفای حریق شوند.

وی عنوان کرد: در این مدت ۵۰ هزا لیتر آب برای اطفای این حریق استفاده شده است که برای مهار کامل حریف نیاز به کار اساسی است.

اکبری ادامه داد: برای مهار کامل حریق این منطقه نیاز به جابه جایی نخاله‌ها است که اکنون با ورود نیرو‌های پسماند و عمرانی شهرداری بابل این اقدام در حال انجام است تا طی ساعت‌های آینده اطفای کامل حریق انجام شود.

در گذشته نیز محل دپوی نخاله در بابل دچار آتش سوزی شد که بنا به گفته کارشناسان و مسوولان امر حضور کارتن خواب‌ها و برافروختن آتش برای گرم شدن یکی از اصلی‌ترین دلایل این امر می‌دانند.

شهرستان بابل هفت ایستگاه آتش نشانی دارد.

