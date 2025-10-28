بقائی: ایران بر پایبندی به اصل چین واحد خواهد ماند

«اسماعیل بقائی» در ابتدای نشست خبری امروز (سهشنبه) خود با بیان اینکه «هفته گذشته وزارت خارجه در راستای دیپلماسی اقتصادی، دومین نشست دیپلماسی استانی را در مشهد برگزار کرد» گفت: هدف ما تلاش برای تسهیل تعاملات اقتصادی با کشورهای هدف از جمله کشورهای همسایه است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود : در سطح منطقه نیز همچنان با موضوع فلسطین و تحولات منطقه روبرو هستیم و اگر پیش از این در مورد تداوم نسلکشی از سوی رژیم صهیونسیتی در فلسطین صحبت میکردیم ، امروز شاهد نقض مکرر آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی در غزه هستیم.
هدف رژیم صهیونیستی مقابله با هرگونه توسعه اقتصادی و بازسازی در لبنان است
بقائی با بیان اینکه «در روزهای جاری شاهد اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان نیز بودیم»، خاطرنشان کرد: هدف رژیم صهیونیستی از این اقدامات در لبنان مقابله با هرگونه توسعه اقتصادی و بازسازی در لبنان است. در ارتباط با موضوع قضیه غزه و لبنان ضامنان آتشبس نقش مهمی دارند و باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: امروز نشست وزرای کشور اکو در تهران برگزار شده که نشست مهمی است.
منتظر برگزاری جلسه بعدی دادگاه مهدیه اسفندیاری هستیم
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه اظهار کرد : همانطور که میدانید خانم اسفندیاری اواخر هفته گذشته بعد از جلسه دادگاه به صورت مشروط آزاد شدند و درواقع برایشان حکم آزادی تحت نظارت صادر شد و اکنون ایشان در محلی خارج از زندان به سر میبرند. ما منتظر برگزاری جلسه بعدی دادگاه ایشان هستیم.
بقائی با بیان اینکه «از حکم اخیر دادگاه برای آزادی تحت نظارت ایشان استقبال میکنیم» گفت: همانطور که پیش از این اعلام کردهایم ما تاکید بر این داریم که که هیچ دلیل موجهی برای بازداشت ایشان وجود نداشته و امیدواریم رای صادر شده منجر به آزادی نهایی و بازگشت ایشان به کشور شود.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه «همچنان سفارت ایران در فرانسه پیگیر موضوع پرونده ایشان است» گفت: پیگیریها در این راستاست که هرچه زودتر زمینه برای آزادی کامل ایشان فراهم شود.
وزیر کشور عمان و معاون وزیر کشور عراق مهمانان ویژه نشست وزرای کشور سازمان اکو هستند
بقائی در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با سفر وزیر کشور عمان به ایران و دیداری که او با «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام داده است؟ گفت: این سفر در راستای همکاریهای خوب ایران و عمان انجام شده است، ایشان در جریان این سفر دیدارهای دوجانبهای با مقامات کشورمان داشتند از جمله اینکه با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و رایزنی کردند و با رئیسجمهور نیز دیدار خواهند داشت.
وی ادامه داد: وزیر کشور عمان به عنوان مهمان ویژه در نشست وزرای کشور سازمان اکو شرکت کرده است.
بقائی همچنین گفت: در نشست وزرای کشور اکو که امروز در تهران برگزار شده هیاتی از افغانستان نیز حضور دارند و معاون وزیر کشور عراق و وزیر کشور عمان نیز به عنوان مهمانان ویژه در این نشست حضور پیدا کردهاند.
امنیت سوریه برای ایران و کل منطقه مهم است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در ارتباط با سفر نماینده ویژه روسیه در امور سوریه به تهران در هفته گذشته و اینکه آیا اخیراً تغییری در روابط ایران و سوریه ایجاد شده است؟ گفت: این سفر نیز در ادامه همکاریها و رایزنیهایی است که از مدتها قبل در مورد موضوع سوریه با شرکای خود از جمله روسیه داشتهایم و و این سفر نیز در همین چارچوب انجام شده است.
بقائی با اشاره به تحولات سیالی که در سوریه در جریان است، گفت: همانطور که بارها گفتهایم سوریه کشور مهم در منطقه است، امنیت سوریه برای ایران و کل منطقه مهم است و طبیعی است که ما با شرکای منطقهای خود و سایر کشورها که در رابطه با موضوع سوریه ذی مدخل هستند مشورت و رایزنی کنیم و این سفر نیز در همین چارچوب انجام شده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گروسی مدعی شده که مذاکراتی در پشت پرده برای از سرگیری بازرسیها از ایران در جریان است، گفت: من چنین عبارت را از آقای گروسی نشنیدم.
مبنای همکاری و تعامل ما با آژانس، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است
وی افزود: بهطور کلی، پس از تحولاتی که خرداد ماه رخ داد، مبنای همکاری و تعامل ما با آژانس، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. ما همچنان عضو معاهده NPT هستیم و به توافقنامه پادمان متعهد میباشیم. در اجرای این تعهدات، با در نظر گرفتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده، تعاملات با آژانس را به پیش میبریم.
بقائی با اشاره به برخی جنبههای همکاری ایران با آژانس گفت: برخی همکاریها با آژانس، همکاریهای متعارفی است که در راستای منافع ملی ما قرار دارد. برای مثال، مباحث مربوط به تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر یا نظارت بر عملکرد رآکتور تحقیقاتی تهران که داروهای مورد نیاز بیماران را تأمین میکند، از جمله مواردی است که بهصورت طبیعی و در راستای منافع کشور انجام میشود.
او تأکید کرد: همانطور که پیشتر نیز اشاره شده، مبنای همکاری ما با آژانس در شرایط کنونی، قانون مجلس است و هرگونه درخواست آژانس باید بهصورت موردی بررسی شده و بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
بقائی در ادامه نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی به سفر اخیر کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه، به کابل اشاره و اهداف این سفر را تشریح کرد.
سفر غریبآبادی برای رسیدگی به چند موضوع ثابت در دستور کار روابط ایران و افغانستان انجام شد
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر معاون وزیر خارجه به کابل گفت: سفر آقای غریبآبادی برای رسیدگی به چند موضوع ثابت در دستور کار روابط ایران و افغانستان انجام شد. این موضوعات شامل امنیت مرزها، حقآبه و همکاریهای قضایی و حقوقی بود که بهطور مشخص در دیدار با مقامات ذیربط افغانستان مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: در خصوص طرح نوسازی علائم مرزی که مدتها متوقف شده بود، توافق شد که اجرای این تفاهم از سر گرفته شود. همچنین درباره مقابله با ترددهای غیرمجاز، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و بهطور کلی جرایم سازمانیافته فراملی، گفتوگوهای خوبی صورت گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: در حوزه همکاریهای قضایی نیز مذاکراتی درباره انتقال محکومان، استرداد مجرمین و سایر مصادیق مرتبط با همکاریهای قضایی انجام شد. امیدواریم تداوم این رایزنیها به تسهیل مراودات در زمینههای مختلف، بهویژه در حوزههایی که بخش بینالملل وزارت خارجه متولی آن است، کمک کند.
مستندسازی شواهد، دلایل و قرائن مربوط به جنایات جنگ ۱۲ روزه ادامه دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات وزارت خارجه در عرصه بینالملل برای پیگیری جنایتهای آمریکا و اسراییل علیه ایران اظهار کرد: اولین اقدام برای هر کار حقوقی در سطح بینالمللی، مستندسازی شواهد، دلایل و قرائن مربوط به ارتکاب یک جنایت یا جرم است. ما این کار را در خصوص جنگ ۱۲ روزه انجام دادیم و این روند ادامه دارد.
وی افزود: بخش بینالملل وزارت خارجه از همان روزهای نخست یعنی از همان روزی که تجاوز رژیم صهیونیستی شروع شد و جنایات ارتکابی را شروع کرد، شروع به جمع آوری و مستندسازی شواهد و دلایل کرده و در قالب یک جلد منتشر شده است.
بقائی گفت: وزارت خارجه یکی از نهادهایی است که در رابطه با این موضوع کار میکند؛ بخش حقوقی ریاست جمهوری به اضافه قوه قضاییه نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
وی خطاب به خبرنگار پرسشکننده گفت: شما میتوانید در مورد پیگیریهای این موضوع در ابعاد کیفری در داخل کشور از سخنگوی قوه قضاییه بپرسید تا ایشان اقداماتی که در این زمینه انجام شده است را تشریح کنند.
وی تاکید کرد: پیگیری این موضوع در عرصه بینالمللی آن، یک روند مستمر است و مادر اجلاس جنبش عدم تعهد در اوگاندا توانستیم یکی الی ۲ بند مشخص در بیانیه پایانی اجلاس در محکومیت این حملات بگنجانیم و ۱۲۰ کشور این حملات را محکوم کردند.
وی افزود: مستندسازی ما در این زمینه ادامه دارد و همزمان بررسی میکنیم اینکه کدام نهادها برای رسیدگی به تخلف و جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی صلاحیت دارند.
چارچوب تعهدات بینالمللی ما مشخص است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به پرسشی دیگر درباره وضعیت همکاریهای ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اینکه به نظر میرسد این روابط بلاتکلیف است، تأکید کرد: سقف و کف همکاریهای ما را قوانین و تعهدات بینالمللی تعیین میکند. ما معاهدهای داریم به نام معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و همچنین توافق پادمان که این دو مبنای تعامل ما با آژانس هستند؛ همانند هر کشور غیرهستهای دیگر.
وی با اشاره به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل افزود: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تصریح دارد که پس از پایان دوره ۱۰ ساله با ایران همانند سایر کشورهای غیرهستهای برخورد خواهد شد. ما تا زمانی که این قطعنامه برقرار بود، مجموعهای از تعهدات داوطلبانه را پذیرفته بودیم که هدف آن اعتمادسازی و ایجاد شفافیت فراتر از تعهدات پادمانی، در ازای رفع تحریمهای ظالمانه بود.
بقائی ادامه داد: اکنون شرایط روشن است و چارچوب تعهدات بینالمللی ما مشخص است. تکلیف کاملاً روشن است. همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، ما بر اساس تعهدات خود در چارچوب معاهده انپیتی و توافق پادمان، با در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی، مسیر همکاری با آژانس را ادامه خواهیم داد.
هرگاه مذاکره، تأمینکننده منافع و حقوق ملت ایران باشد در استفاده از ابزار دیپلماسی تردید نخواهیم کرد
وی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات با طرفهای مقابل، گفت: هرگاه به این جمعبندی برسیم که شرایط و زمینه لازم برای مذاکرهای که تأمینکننده منافع و حقوق ملت ایران باشد فراهم است، در استفاده از ابزار دیپلماسی تردید نخواهیم کرد.
موضوع هستهای ایران نباید در سطح شورای امنیت یا در سطوح چندجانبه مورد بررسی قرار گیرد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسشی با اشاره به جایگاه موضوع هستهای در سیاست خارجی کشور گفت: ما در وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی، فعالیتهای گستردهای داریم و معطل یک یا چند روند مذاکراتی نشدهایم. وزارت خارجه هزاران مأموریت دارد و همه آنها در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه «موضوع هستهای یکی از محورهای کاری وزارت خارجه است»، افزود: همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، کل موضوع هستهای بهنوعی به ما تحمیل شد. این موضوع از ابتدا نباید در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار میگرفت.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه تصریح کرد: از نظر ما، چه در گذشته و چه اکنون، موضوع هستهای ایران نباید در سطح شورای امنیت یا در سطوح چندجانبه مورد بررسی قرار گیرد. این مسئله باید در چارچوبهای فنی و حقوقی و نه سیاسی و امنیتی دنبال شود.
روابط رو به رشد ما با چین به قوت خود ادامه پیدا خواهد کرد
بقائی در پاسخ به سوال یک خبرنگار چینی در مورد دیدار روسای چین و آمریکا در آینده نزدیک و تاثیر احتمالی این موضوع بر روابط تهران و پکن اظهارکرد: روابط ما با چین ، روابط مستحکمی است و ما در سطوح مختلف روابط دوجانبه و بین المللی و همچنین در سطح سازمانهای بینالمللی چون بریکس و شانگهای با چین دارای تعاملات و مراوده هستیم.
وی افزود: روابط رو به رشد ما با چین فارغ از تحولات و اعمال نفوذ احتمالی برخی از کشورها و دیگران به قوت خود ادامه پیدا خواهد کرد.
روند اجرای تفاهم امنیتی ایران و عراق قابل قبول است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد سفر مشاور امنیت ملی عراق به ایران و آخرین وضعیت اجرای تفاهمنامه امنیتی ایران و عراق گفت: روندی که برای اجرای این تفاهم انجام شده است قابل قبول است.
وی ادامه داد: این موضوع نیازمند مراقبت دو طرف است که به بهترین نحو ممکن این تفاهمنامه اجرا شود.
سفر لاریجانی به روسیه در ادامه رایزنیهای مستمر بین ۲ کشور انجام شد
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار یک رسانه آمریکایی در ارتباط با سفر اخیر «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه و اینکه آیا این سفر مربوط به دریافت تسلیحات از سوی ایران از جانب روسیه بوده است، گفت: سفر اخیر دبیر شورای امنیت ملی ایران به روسیه اولین سفر نبوده است و این سفر در ادامه رایزنیهای مستمر بین ایران و روسیه انجام شده و در آن طیفی از موضوعات بررسی شده است.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با اشاره به معاهده مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه نیز گفت: در جریان این سفر در ارتباط با روند اجرایی این سند و سایر موضوعاتی که دو کشور در ارتباط با آن منافع و نگرانیهای مشترک دارند بحث و رایزنی شده است.
نیروهای مسلح ما با تجربهاندوزی از تحولات قبلی در آمادگی کامل به سر میبرند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه شما تایید میکنید که اسرائیل از طریق روسیه به شما پیامهایی برای کاهش تنش داده است؟ خاطر نشان کرد: این موضوع در رسانهها مطرح شد و روسیه اعلام کرد که چنین موضوعی از سوی مقامات رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه «ما پیامهای متناقضی از سوی طرفهای مختلف میشنویم» ادامه داد: ما به تجربه دریافت کردهایم که فارغ از این پیامها باید همیشه آماده باشیم ، نیروهای مسلح ما با تجربهاندوزی از تحولات قبلی در آمادگی کامل به سر میبرند، ما براساس تجربه دریافت کردهایم که به قول و قرارهای رژیم صهیونیستی نمیشود اعتماد کرد ، بنابراین تمرکز و حواس ما بر تقویت توانمندیهای دفاعی و ملی کشور در حوزههای مختلف قرار دارد.
تا زمانی که رژیم صهیونیستی از مصونیت برخوردار باشد به جنایات خود ادامه خواهد داد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به رأی مشورتی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری درباره موضوع فلسطین و تلاش رژیم صهیونیستی برای زیر سوال بردن این رای گفت: دیوان بینالمللی دادگستری، نهاد رسمی حلوفصل اختلافات در سازمان ملل متحد است و جایگاه آن کاملاً مشخص و پذیرفتهشده است.
وی با انتقاد از واکنشهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به این رأی افزود: پس از صدور این رأی، شاهد بودیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی بهصورت هماهنگ و هدفمند، هم دیوان بینالمللی دادگستری و هم دیوان بینالمللی کیفری را هدف قرار دادند و تلاش کردند مشروعیت این نهادها را زیر سؤال ببرند.
بقائی تأکید کرد: نوع موضعگیری آمریکا در قبال این نهادها، در راستای تداوم و تثبیت بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی است. اینکه دولت آمریکا در برابر هر نقدی از سوی جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی نسبت به عملکرد رژیم صهیونیستی، واکنش تهدیدآمیز نشان میدهد و سعی در تحقیر این سازمانها دارد، نشانهای از همدستی در ارتکاب جنایات است.
وی ادامه داد: تا زمانی که رژیم صهیونیستی از مصونیت برخوردار باشد و اطمینان داشته باشد که در برابر جامعه جهانی پاسخگو نخواهد بود، به جنایات خود ادامه خواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اهمیت رأی اخیر دیوان گفت: این رأی در ادامه آرای مشورتی پیشین، اشغالگری را کاملاً غیرقانونی اعلام کرده و اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه طی دو سال اخیر را نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دانسته است.
او در پایان پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد: از حیث احکام صادره و بیان دیدگاه جامعه جهانی درباره شدت جنایات ارتکابی در غزه و کرانه باختری، هیچ خلأیی وجود ندارد. جامعه جهانی موضع خود را بهروشنی اعلام کرده است. مشکل اصلی در مصونیتی است که آمریکا و برخی کشورهای غربی به رژیم صهیونیستی اعطا کردهاند و این مسئله موجب تداوم جنایات در منطقه شده است.
ایران بر پایبندی به اصل چین واحد استوار خواهد ماند
بقائی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره قطعنامه سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بر اصل چین واحد تأکید دارد، گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در این خصوص کاملاً روشن است. ما همواره بر تمامیت سرزمینی چین و احترام به اصل چین واحد تأکید کردهایم.
وی افزود: این موضعگیری هم در مکاتبات رسمی ما با سازمانهای بینالمللی و هم در مواضع شفاهی بهطور مکرر اعلام شده است. احترام به یکپارچگی چین در چارچوب همان قطعنامهای که اشاره شد، برای ما یک اصل محسوب میشود.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: قطعاً جمهوری اسلامی ایران این سیاست را کماکان ادامه خواهد داد و بر پایبندی به اصل چین واحد استوار خواهد ماند.
در حمایت آمریکا از رژیم صهیونسیتی هیچ تردیدی وجود ندارد
بقائی با اشارهه به تحولات منطقه و نقش رژیم صهیونیستی در آن گفت: هر آنچه که در منطقه ما رخ میدهد، از جنایات علیه مردم فلسطین گرفته تا تجاوزات نظامی علیه کشورهای منطقه و اشغالگری در سوریه و لبنان، به نام آمریکا نوشته میشود؛ چرا که در حمایت آمریکا از رژیم صهیونسیتی هیچ تردیدی وجود ندارد.
وی افزود: این حمایتها شامل ارائه کمکهای نظامی و تسلیحاتی، فراهم کردن پوشش دیپلماتیک و سیاسی و جلوگیری از هرگونه اقدام در شورای امنیت برای مهار این رژیم است. این رفتارها صحه میگذارد بر نظریهای که تمایزی میان رژیم صهیونیستی و آمریکا وجود ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: هر جنایتی که توسط رژیم صهیونیستی ارتکاب مییابد، آمریکا نیز در آن مسئولیت دارد. از سوی دیگر، ادامه بیکیفرمانی این رژیم موجب شده که مهار رفتارهای آن حتی برای حامیانش دشوارتر شود.
بقائی خاطرنشان کرد: جامعه جهانی باید علاوه بر فشار بر رژیم صهیونیستی، فشار بر حامیان اصلی آن، بهویژه آمریکا را نیز در دستور کار قرار دهد تا در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی از تداوم سیاست بیکیفرمانی این رژیم جلوگیری شود.
موارد متعدد نقض آتشبس هم در غزه و هم در لبنان مشاهده شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص تداوم نقض آتشبس در غزه توسط رژیم صهیونسیتی خاطرنشان کرد: در رابطه با آتشبس در غزه، از همان ابتدا در بیانیههایی که صادر کردیم، ضمن استقبال از توقف نسلکشی در غزه، نگرانی خود را نسبت به ابهامهایی که در این طرح وجود دارد و همچنین تکرار نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی اعلام کردیم. این نگرانی همچنان ادامه دارد؛ همانگونه که در هفتههای اخیر شاهد بودهایم، رژیم صهیونیستی بارها به تعهدات خود پایبند نبوده است. موارد متعدد نقض آتشبس هم در غزه و هم در لبنان مشاهده شده است و این وضعیت مسئولیت ضامنان آتشبس در هر دو منطقه را سنگینتر میکند.
شر مطلق و شیطان واقعی در منطقه ما و عرصه جهانی، رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار «راشا تودی» روسیه مبنی بر این که طبق ادعای روزنامه «واشنگتن پست» این روزنامه اسنادی به دست آورده که نشان میدهد که تعدادی از کشورهای عربی در طول جنگ غزه همکاری خود را با ارتش اسرائیل گسترش دادهاند. یکی از این اسناد نیز به ایران و گروههای متحد آن بهعنوان «محور شرارت» اشاره دارد. پرسش این است که چرا هر یک از این کشورها همکاری خود را با اسرائیل افزایش دادهاند، بهویژه در زمانی که ظاهراً درباره مسئله غزه اجماع مشترکی میان کشورهای عربی وجود داشته است؟ صریح کرد خیلی متعارف نیست که من درباره گزارشهای رسانهای که بسیاری از آنها ضد و نقیض هستند و به صورت هدفمند برای ایجاد اختلاف نظر و انحراف در افکار عمومی منطقه راجع به رژیم صهیونیستی، طراحی میشوند، اظهار نظر کنم.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: آنچه مشخص است، این است که رژیم صهیونیستی تنها موجودیتی در سطح بینالمللی است که بهدرستی متهم به ارتکاب جنایت نسلکشی شده است. هیچ مورد مشابهی در تاریخ معاصر نمیتوان یافت. هم دیوان بینالمللی کیفری و هم دیوان بینالمللی دادگستری نوعی کیفرخواست علیه رژیم صهیونیستی صادر کردهاند. موضوع ارتکاب جنایت نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری همچنان در حال بررسی است و نهادهای حقوق بشری نیز صراحتاً اعلام کردهاند که آنچه در غزه رخ داده، مصداق بارز نسلکشی است.
بقائی افزود: بنابراین، هیچ شکی وجود ندارد که شر مطلق و شیطان واقعی در منطقه ما و عرصه جهانی ، رژیم صهیونیستی است.
تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب نقض فاحش حقوق بینالملل و اصول منشور ملل متحد است
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و تهدیدهای این کشور علیه ونزوئلا خاطرنشان کرد: این موضوع موجب نگرانی کل جامعه جهانی است. ما با روند یکجانبهگرایی مواجه هستیم که در سطح بینالمللی نشانگر بیاعتنایی فزاینده به اصول منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بینالملل است. یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل که در منشور سازمان ملل متحد نیز تصریح شده، منع توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور و لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهاست. متأسفانه، این اصول در نقاط مختلف جهان، از جمله در برخی کشورهای آمریکای لاتین، از سوی آمریکا به بهانههای مختلف از جمله مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حال نقض شدن است.
بقائی با تاکید بر اینکه «باید این تحولات را اقدامی علیه صلح و امنیت بینالمللی دانست»، خاطرنشان کرد: در مناطق مختلف جهان بهانههایی مشابه در این ارتباط مطرح میشود و در این مورد نیز بهانه «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» برای اعمال فشار بر یک کشور مستقل به کار گرفته شده است.
وی افزود: ما این تحرکات نظامی را نقض فاحش حقوق بینالملل و اصول منشور ملل متحد میدانیم و آن را تحولی خطرناک علیه صلح و امنیت منطقهای ارزیابی میکنیم. در این میان، نقش سازمان ملل متحد و بهویژه شورای امنیت بسیار برجسته است، زیرا این نهادها باید در راستای صیانت از صلح و امنیت بینالمللی به مسئولیتهای خود عمل کنند.
بقائی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با تحولات منطقه کارائیب و ونزوئلا و اینکه گفته میشود ایالات متحده آمریکا نگران نفوذ کشورهای ضد آمریکایی همچون روسیه، چین و ایران در منطقه کارائیب و کشورهایی همچون ونزوئلاست و به همین خاطر چنین تهدیداتی را علیه کشورهای این منطقه مطرح کرده است، گفت: کجای دنیا به دلیل روابط معمول کشورها چنین اقداماتی انجام میدهند. در ماهیت غیرقانونی و مجرمانه بودن اقدام آمریکا در تهدید و توسل به زور علیه ونزوئلا و برخی کشورهای دیگر این منطقه هیچ تردیدی وجود ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار یک رسانه فرانسوی در مورد پرونده مهدی اسفندیاری و همچنین دو شهروند بازداشت شده فرانسوی در ایران و مباحث مرتبط با تبادل آنها گفت: در رابطه با پرونده خانم اسفندیاری در سوالات پییشن توضیح دادم.
قاضی پرونده ۲ تبعه فرانسوی بازداشتی در ایران، احکامی را در مورد جرائم آنها صادر کرده است
وی ادامه داد: در مورد ۲ تبعه فرانسوی که در ایران بازداشت هستند قاضی پرونده ، احکامی را در مورد جرائم آنها صادر کرده است و در مورد ادامه مسیر و اینکه نهایتاً دادگاه به چه شکل حکم میدهد ما به عنوان وزارت خارجه نمیتوانیم ورود ماهوی داشته باشیم چرا که قوه قضاییه در ایران یک نهاد مستقل است. در چارچوب مسائل انسانی و انساندوستانه هر کاری که لازم باشد وزارت امور خارجه انجام میدهد.
بر اساس رویه دبیران کل سازمان ملل بر اساس نوعی چرخش جغرافیایی از مناطق مختلف جهان انتخاب میشوند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی در ارتباط با روند انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد و تاثیر نگاه جغرافیایی بر این انتخاب گفت: انتخاب دبیرکل سازمان ملل تابع قواعدی است که در منشور سازمان ملل متحد پیشبینی شده است. فکر میکنم مواد ۹۷ تا ۹۹ منشور ملل متحد به موضوع انتخاب دبیرکل پرداختهاند. این انتخاب باید در روندی مشخص صورت گیرد؛ به این معنا که نامزد پیشنهادی باید هم از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید شود و سپس در مجمع عمومی سازمان ملل به نوعی تأیید و تنفیذ شود.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: بر اساس رویهای که طی چند دهه در سازمان ملل متحد اجرا شده است، دبیران کل این سازمان بر اساس نوعی چرخش جغرافیایی از مناطق مختلف جهان انتخاب میشوند. به نظر میرسد دیدگاه جمعی کشورهای عضو سازمان ملل نیز بر ادامه همین رویه استوار است.
وی تاکید کرد: این روند میتواند تا حدی به رعایت انصاف و عدالت در انتخاب دبیران کل از مناطق جغرافیایی گوناگون کمک کند.
رژیم صهیونیستی از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به ایران و مردم ایران فروگذار نکرده است
این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که یک مقام سابق اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که این رژیم در جنگ ۱۲ روزه در تحقق اهداف خود شکست خورده و در مقابل، جایگاه مردمی حکومت ایران تقویت شده است، گفت: از من انتظار نداشته باشید که در مورد گفته یک مقام سابق رژیم صهیونیستی اظهار نظر کنم. بهصورت کلی برای ما روشن است که رژیم صهیونیستی از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به ایران و مردم ایران فروگذار نکرده است. برای ما کاملاً آشکار است و نیازی به اعتراف آنها نیست، زیرا ملت ما بودند که در صحنه ایستادند و اجازه ندادند مطامع شوم طرفهایی که به خود جرأت داده بودند به حریم جمهوری اسلامی ایران تعرض کنند، محقق شود.
بقائی ادامه داد: بنابراین، این موضوع نشانگر ایستادگی و تابآوری ملت ایران است که بار دیگر اجازه ندادند مطامع بیگانگان در مورد تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی و امنیت ایران تحقق پیدا کند.
این خبر تکمیل میشود.