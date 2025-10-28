سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن هشدار نسبت به تامین ارز واردات دارو، گفت: اگر تخصیص و تامین ارز به موقع انجام نشود دو ماه دیگر در کشور کمبود داروهایی را داریم که حتما مورد نیاز مردم و بیماران است و در صورت عدم تامین ارز، متاسفانه در دسترس نخواهند بود.

سلمان اسحاقی؛ سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با صحبت های رئیس سازمازن نظام پرستاری مبنی بر اینکه با خروج هر پرستار 5 میلیارد تومان به کانادا و سایر کشورها دیگر تقدیم می کنیم و کشور 6 هزار میلیارد تومان از مهاجرت پرستاران زیان کرده است، اظهار کرد: سوال بنده از رئیس سازمان نظام پرستاری این است که آیا حقوقی که به پرستاران و جامعه سلامت پرداخت می کنید و اگر آن حقوق را بر مبنای قیمت دلار در کشور محاسبه کنیم، کفاف زندگی و هزینه هایشان را می دهد؟

وی افزود: حقوقی که یک پرستار در کشور ما دریافت می کند در مقابل هزینه هایی که دارد بسیار ناچیز است. همچنین با توجه به حجم فعالیت بالایی که این افراد به دلیل کمبود پرستار انجام می دهند، حقوقی که به آنها پرداخت می شود بسیار ناچیز است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه ما به سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت تاکید کردیم که در حوزه بهداشت، درمان و سلامت کشور منابع پایداری را مشخص کنند، گفت: پزشک، متخصص و پرستاران ما نمی گویند حقوق های ما را افزایش بدهید، بلکه خواهان آن هستند همان حقوقی که برایشان تعریف شده در موعد و زمان مشخص خود دریافت کنند. اما گاهی شاهد تاخیر هفت، هشت و حتی یک ساله در بحث کارانه ها، حقوق و بیمه های این افراد هستیم.

اسحاقی با بیان اینکه از وزیر بهداشت خواسته ایم که هفته آینده در محل کمیسیون بهداشت حضور یابد، تصریح کرد: از وزارت بهداشت می خواهیم که با کمک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، منابع پایداری برای حقوق این افراد مشخص شود. همچنین منابع پایداری برای ارتقاء کیفی و کیفی بیمه ها انجام شود تا بتوانیم برای افرادی که خسارت دیده اند، اقداماتی انجام بدهیم.

تخصیص ارز تا زمانی که تامین نشود کارآمدی ندارد

وی در خصوص جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بانک مرکزی گفت: تخصیص ارز توسط بانک مرکزی انجام می شود اما متاسفانه تامین ارز انجام نمی شود. بانک مرکزی به جامعه گزارشی می دهد و اعلام می کند که تکلیف خود را انجام و تخصیص ارز را انجام داده است. این تخصص ارز تا زمانی که تامین نشود کارآمدی ندارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: معاون ارزی بانک مرکزی و رئیس شرکت نیکو در جلسه امروز کمیسیون حضور خواهند داشت. در تلاش هستیم تا اینها را به یک درک صحیح برسانیم و یک برنامه ریزی درست داشته باشیم تا تخصیص و تامین اررز به موقع انجام شود.

اسحاقی در پایان گفت: اگر تخصیص و تامین ارز به موقع انجام نشود دو ماه دیگر در کشور کمبود داروهایی را داریم که حتما مورد نیاز مردم و بیماران است و در صورت عدم تامین ارز، متاسفانه در دسترس نخواهند بود.