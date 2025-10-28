سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره اینکه در مسئله عفاف گفته میشود باید فرهنگسازی صورت گیرد، اما نهادهای که در این زمینه بودجه دریافت میکنند کاری در این زمینه انجام نمیدهند، گفت: من برداشت خودم را میگویم و نمیخواهم بگویم درست یا غلط است؛ حوزه فرهنگ عفاف به معنای یک زیست اجتماعی که متناسب با عرف، قانون و دین باشد، مورد توجه همگان است.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: طبیعتاً حوزه فرهنگ هم یک بخشی از وظایف خودش را طبق قانون دارد که در این زیست بههنجار تلاشهای خودش را انجام دهد.
وی ادامه داد:، اما اولاً دستگاههای فرهنگی یک دستگاه نیست؛ چطور وقتی بودجه داده میشود دهها دستگاه فرهنگی حضور دارند، اما در موقع پاسخگویی طبیعتاً یک دستگاه نمیتواند پاسخگو باشد و این پاسخگویی باید یک پاسخگویی همگانی و فراگیر باشد که البته در این قسمت باید تلاش صورت گیرد.
صالحی ادامه داد: نکته بعد این است کار فرهنگی باید به گونهای صورت گیرد که به ضد خودش تبدیل نشود، یعنی از داخل آن کار فرهنگی نتیجه عکس صورت نگیرد. چون کار فرهنگی یک کار فرآیندی است و تولید انفجاری نیست. طبیعتاً مسیری را میطلبد و در این مسیر باید مواظب بود به ضد خودش تبدیل نشود.
وی تاکید کرد: لذا اولاً در زمینه فرهنگی پاسخگو فقط یک نهاد نیست. دوماً همافزایی نهادهای فرهنگی لازم است و سوم این که کار فرهنگی باید حتما نتیجهاش ناظر به این باشد که نتیجه به ضد خودش تبدیل نشود. با سه اصل در حوزه زیست اجتماعی بههنجارانه میتوان کار کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حوزه زیست اجتماعی بههنجار البته فقط متخص به زنان نیست، یک فرآیند عام دارد؛ مانند اینکه خانمها مورد مزاحمت زبانی، کلامی و غیرکلامی مردان قرار نگیرند و این به همان اندازه زیست عفیفانه زنان اهمیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: این طور نیست که زیست عفیفانه فقط برای خانمها باشد و ما نسبت به مزاحمتهای غلط مردان در محیطهای مختلف باید به همان میزان و بلکه بیشتر از آن حساس باشیم و نسبت به آن هم کار فرهنگی کنیم و این سه اصل به نظر من میتواند بر این حرکت فرهنگی حاکم باشد.