En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وزیر ارشاد: زیست عفیفانه فقط برای خانم‌ها نیست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حوزه زیست اجتماعی به‌هنجار البته فقط متخص به زنان نیست، یک فرآیند عام دارد؛ مانند اینکه خانم‌ها مورد مزاحمت زبانی، کلامی و غیرکلامی مردان قرار نگیرند و این به همان اندازه زیست عفیفانه زنان اهمیت دارد.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۶۸
| |
471 بازدید
|
۱
وزیر ارشاد: زیست عفیفانه فقط برای خانم‌ها نیست

 سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره این‌که در مسئله عفاف گفته می‌شود باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد، اما نهاد‌های که در این زمینه بودجه دریافت می‌کنند کاری در این زمینه انجام نمی‌دهند، گفت: من برداشت خودم را می‌گویم و نمی‌خواهم بگویم درست یا غلط است؛ حوزه فرهنگ عفاف به معنای یک زیست اجتماعی که متناسب با عرف، قانون و دین باشد، مورد توجه همگان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: طبیعتاً حوزه فرهنگ هم یک بخشی از وظایف خودش را طبق قانون دارد که در این زیست به‌هنجار تلاش‌های خودش را انجام دهد.

وی ادامه داد:، اما اولاً دستگاه‌های فرهنگی یک دستگاه نیست؛ چطور وقتی بودجه داده می‌شود ده‌ها دستگاه فرهنگی حضور دارند، اما در موقع پاسخگویی طبیعتاً یک دستگاه نمی‌تواند پاسخگو باشد و این پاسخگویی باید یک پاسخگویی همگانی و فراگیر باشد که البته در این قسمت باید تلاش صورت گیرد.

صالحی ادامه داد: نکته بعد این است کار فرهنگی باید به گونه‌ای صورت گیرد که به ضد خودش تبدیل نشود، یعنی از داخل آن کار فرهنگی نتیجه عکس صورت نگیرد. چون کار فرهنگی یک کار فرآیندی است و تولید انفجاری نیست. طبیعتاً مسیری را می‌طلبد و در این مسیر باید مواظب بود به ضد خودش تبدیل نشود.

وی تاکید کرد: لذا اولاً در زمینه فرهنگی پاسخگو فقط یک نهاد نیست. دوماً هم‌افزایی نهاد‌های فرهنگی لازم است و سوم این که کار فرهنگی باید حتما نتیجه‌اش ناظر به این باشد که نتیجه به ضد خودش تبدیل نشود. با سه اصل در حوزه زیست اجتماعی به‌هنجارانه می‌توان کار کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حوزه زیست اجتماعی به‌هنجار البته فقط متخص به زنان نیست، یک فرآیند عام دارد؛ مانند اینکه خانم‌ها مورد مزاحمت زبانی، کلامی و غیرکلامی مردان قرار نگیرند و این به همان اندازه زیست عفیفانه زنان اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: این طور نیست که زیست عفیفانه فقط برای خانم‌ها باشد و ما نسبت به مزاحمت‌های غلط مردان در محیط‌های مختلف باید به همان میزان و بلکه بیشتر از آن حساس باشیم و نسبت به آن هم کار فرهنگی کنیم و این سه اصل به نظر من می‌تواند بر این حرکت فرهنگی حاکم باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد عفاف فرهنگ‌سازی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیپلماسی فرهنگی از سنندج تا فرانکفورت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
3
پاسخ
ای بابا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۲ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۴۹ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۳ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
آخرین وضعیت صابر کاظمی در کما؛ نظر نهایی پلیس و مقامات قطری  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005bmO
tabnak.ir/005bmO