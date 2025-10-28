تصویر حاج رمضان در حرم مطهر حضرت زینب (س)

به گزارش تابناک؛ به مناسبت میلاد حضرت زینب(س) تصویری از شهید حاج رمضان در صحن حرم مطهر حضرت زینب(س) منتشر شده است.

سردار محمدسعید ایزدی، مشهور به حاج رمضان، بیش از سه دهه و نیم از عمر پربرکت خود را در صف نخست مقاومت گذراند و با بسیاری از چهره‌های برجسته آن از جمله عماد مغنیه، عبدالعزیز رنتیسی، محمود الزهار، ابراهیم عقیل، فؤاد شکر، اسماعیل هنیه، محمد الضیف، صالح العاروری و یحیی السنوار همکاری نزدیک داشت.

ترور این سردار ایرانی بارها در سوریه و لبنان با شکست روبه‌رو شد؛ اما سرانجام در سحرگاه سی‌ویکم خرداد، هنگامی که همراه همسرش در خانه شخصی خود در شهر قم بود، در جریان دفاع مقدس دوم به آرزوی دیرینه‌اش، یعنی شهادت، رسید و به کاروان شهیدان پیوست.