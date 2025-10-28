En
پشت صحنه تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی

رئیس مرکز شماره گذاری راهور دلیل تردد برخی خودروهای لوکس با پلاک خارجی در داخل کشور را توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۵۰
| |
1112 بازدید
|
۴

پشت صحنه تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شماره‌گذاری راهور درباره تردد خودرو‌های لوکس با پلاک خارجی در کشور اظهار کرد: هیات دولت در دوره‌ای مصوبه‌ای را به منظور توسعه گردشگری و جذب گردشگران به تصویب رساند که بر اساس آن، خودرو‌های متقاضی ورود به کشور می‌توانستند با همان پلاک خارجی خود مجوز تردد در ایران دریافت کنند.

وی افزود: اجرای این طرح منوط به آن بود که سازمان راهداری زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و دوربین‌های جاده‌ای را به گونه‌ای تنظیم کند که پلاک‌های خارجی را نیز بخوانند. همچنین باید سامانه‌ای طراحی می‌شد تا امکان ردیابی این خودرو‌ها و بررسی مسیر‌های ترددشان فراهم شود.

رئیس مرکز شماره‌گذاری راهور تصریح کرد: با وجود اینکه این اقدامات به‌طور کامل انجام نشد، اما به دلیل آنکه مصوبه دولت لازم‌الاجرا بود، اجرای طرح همچنان ادامه دارد و خودرو‌های دارای پلاک خارجی هنوز در حال تردد در کشور هستند.

سرهنگ باسره در ادامه گفت: در حال حاضر دو نوع تردد برای این خودرو‌های لوکس وجود دارد؛ دسته نخست مربوط به اتباع خارجی است که برای مدت محدودی در ایران اقامت دارند، و دسته دوم مربوط به ایرانیانی است که خودرو‌های گذرموقت دارند یا اتباع خارجی که قصد اقامت طولانی‌تر دارند.

وی توضیح داد: معمولاً افرادی که برای مدت کوتاهی، مثلاً یک هفته، قصد حضور در ایران را دارند با همان پلاک خارجی وارد کشور می‌شوند و سپس از مرز خارج می‌شوند؛ اما آن دسته از افرادی که بین سه تا پنج ماه در کشور اقامت دارند (حتی اگر تبعه خارجی باشند) پلیس برای آنها مجوز گذرموقت صادر می‌کند.

Asad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
2
0
پاسخ
فرهنگ ضد گردشگری را ترویج دهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
5
پاسخ
مشخصه. پووووول
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
4
پاسخ
زورش به پولدارها نمیرسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
1
پاسخ
چطور مصوبه برای تردد اجرا میشود اما مصوبه برای کنترل اینها اجرا نمیشود؟
