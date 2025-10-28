پاییز عجیب امسال در ایران

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، گفت: از ابتدای فصل پاییز تا الان استان‌هایی مثل اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، بارش صفر میلی‌متر را داشته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ میانگین دمای هوا از ابتدای پاییز تاکنون نیز حدود ۱ درجه گرمتر از میانگین بلندمدت ۳۰ ساله آن بوده و البته وضعیت در استان‌های مختلف متفاوت، است.

صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، می‌گوید: به طور میانگین از ابتدای ماه آبان تا الان، دمای هوا باید حداقل دما در نقاط مختلف کشور چیزی حدود ۱۰ درجه می‌بود ولی آن چیزی که اتفاق افتاده است ۱۱/۷ درجه بوده است؛ یعنی دمای هوا چیزی در حدود ۱/۷ درجه بیش از میانگین بلندمدت بوده است و عدد دمای بیشینه (حداکثر دما) هم ۲۸/۲ درجه بوده و نسبت به میانگین بلندمدت، افزایش ۳/۲ درجه را داشته و گرمتر بوده است.

او می‌گوید: در مجموع اختلاف دمای امسال در آبان ماه تا پایان روز ۴ آبان‌ماه، چیزی در حدود ۲/۵ درجه گرمتر از میانگین بلندمدت ۳۰ سال گذشته در نقاط مختلف کشور است.

ضیاییان تصریح می‌کند: هوای تهران که پرجمعیت‌ترین شهر کشور هم محسوب می‌شود، چیزی در حدود ۱/۵ درجه گرمتر از مدت مشابه در ۳۰ سال گذشته بوده است.

او یادآور می‌شود: در هفت روز گذشته کلا کشور ما ۲ دهم میلی‌متر بارش دریافت کرده است و این در حالی است که میانگین بلندمدت بارش‌ها ۲/۳ دهم میلی‌متر بوده است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، تاکید می‌کند: تا اینجای آبان ماه، ما هیچ بارشی دریافت نکردیم در حالی که میانگین بلندمدت بارش‌های آبان در ۳۰ سال گذشته ۱ میلی‌متر بارندگی بوده است.

ضیاییان می‌افزاید: از ابتدای فصل پاییز تا حالا ما فقط ۱/۶ میلی‌متر بارش دریافت کردیم و این در حالی است که میانگین بلند مدت بارش‌ها چیزی در حدود ۶/۷ میلی‌متر و حجم بارش‌های سال گذشته هم ۱۱/۸ میلی‌متر بوده است؛ ما حدود ۷۶ درصد کاهش بارش بلندمدت را داشتیم و البته نسبت به سال گذشته بارش‌ها تا اینجای پاییز حدود ۸۶ درصد کاهش داشته است.

او ادامه می‌دهد: سال گذشته بر خلاف سال جاری در ابتدای پاییز بارش‌های خوبی داشتیم؛ بنابراین وضعیت بارش‌های کشور نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، می‌گوید: اتفاق دیگری که افتاده این است که عمده بارش‌های امسال در پاییز در استان‌های ساحلی دریای خزر اتفاق افتاده است؛ حال آنکه در سال گذشته تقریبا همه استان‌های کشور شاهد بارش‌های فراگیری بودند.

ضیاییان اضافه می‌کند: از ابتدای فصل پاییز تا الان استان‌هایی مثل اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، بارش صفر میلی‌متر را داشته‌اند.

او می‌گوید: حجم بارش‌ها در استان تهران هم ۶ دهم میلی‌متر بوده که آن‌هم در مناطق شمالی استان تهران رقم خورده است و در روز‌های آینده هم فعلا از بارش‌ها به جز در استان‌های ساحلی دریای خزر خبری نیست.