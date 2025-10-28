En
افشاگری X پهلوی را مجبور به عقب‌نشینی کرد!

پروژه «ایران را پس می‌گیریم» که در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۵ با پیام ویدئویی رضا پهلوی راه‌اندازی شد، به‌عنوان یک کارزار دیجیتال برای جمع‌آوری امضا در حمایت از گذار دموکراتیک ایران معرفی شد.
افشاگری X پهلوی را مجبور به عقب‌نشینی کرد!

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ این سامانه که روی وب‌سایتiranopasmigirim.com فعال بود،هدف خود را اتحاد میلیون‌ها ایرانی برای ساخت یک ایران آزاد و شکوفا اعلام کرده بود. 
   
بااین‌حال، تنها پس از حدود سه هفته فعالیت، این پروژه به طور ناگهانی در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ متوقف شد، بدون هیچ توضیح رسمی یا پاسخگویی از سوی رضا پهلوی یا تیمش. 

این کارزار بخشی از تلاش‌های رضا پهلوی برای تقویت جایگاه خود در اپوزیسیون جمهوری اسلامی بود. او در پیام اولیه خود، این پلتفرم را ابزاری برای رایزنی دیپلماتیک و حمایت از ملت ایران توصیف کرد. 
آمار اولیه نشان‌دهنده رشد سریع امضاها بود و تا زمان توقف، عدد به حدود 1.4 میلیون امضا رسید. اما این رشد، مورد انتقاد قرار گرفت. 

افشاگری‌ها در مورد امضاهای جعلی

از همان روزهای اولیه، کاربرانی در پلتفرم X (توییتر سابق) شروع به بررسی فنی سایت کردند و شواهدی از تقلب سیستماتیک ارائه دادند. یکی از برجسته‌ترین افشاگران، کاربری با نام @nofouziha بود که با جمع‌آوری داده‌های دقیقه‌به‌دقیقه، گراف‌ها و ویدئوهایی منتشر کرد که نشان‌دهنده الگوهای غیرطبیعی در افزایش امضاهاست. 

طبق این مستندات آماری: 

- امضاها به‌صورت اتوماتیک و با استفاده از فرمول‌های رندوم (مانند تولید اعداد بین ۲۵ تا ۵۰ در هر دقیقه) افزایش می‌یافت، بدون وابستگی به فعالیت واقعی کاربران. 
- سایت اجازه امضاهای چندگانه از یک دستگاه را می‌داد که این امر تقلب را تسهیل می‌کرد. 
- گراف‌های منتشرشده نشان‌دهنده الگوهای تکراری ۲۴ ساعته بودند که با رفتار طبیعی کاربران (مانند تفاوت در ساعات شبانه‌روز یا روزهای تعطیل) همخوانی نداشت. 

این افشاگری‌ها نه‌تنها از سوی منتقدان رژیم، بلکه توسط برخی سلطنت‌طلبان و کاربران مستقل نیز تأیید شد. برای مثال، اکانت نفوذی که خود را منتقد اپوزیسیون معرفی می‌کند، ویدئوهایی تهیه کرد که نشان می‌دهد چگونه سایت بدون کنترل واقعی، اعداد را دست‌کاری می‌کند. 

توقف ناگهانی و عدم پاسخگویی

در ۲۴ اکتبر، سایت بدون هشدار قبلی غیرفعال شد و گزینه امضا حذف گردید. این اقدام پس از اولتیماتوم ۵ روزه‌ای از سوی افشاگران صورت گرفت که خواستار توضیح یا عذرخواهی بودند. بااین‌حال، رضا پهلوی و تیمش هیچ واکنشی نشان ندادند؛ نه معذرت‌خواهی از هواداران، نه انتشار آمار واقعی و نه حتی توجیه فنی برای الگوهای مشکوک.   این سکوت، انتقادهای بیشتری را برانگیخت و برخی آن را نشانه‌ای از عدم شفافیت و تمرین دیکتاتوری دانستند. 

این پروژه در فهرست پروژه‌های ناموفق رضا پهلوی قرار می‌گیرد، مانند شورای ملی، پیمان نوین، یا ائتلاف دوران گذار که اغلب با انتقادهایی مشابه روبه‌رو شده‌اند. 

افشاگری‌ها همچنین به بحث‌های بزرگ‌تری در مورد نقش اسرائیل در حمایت از چنین کمپین‌هایی دامن زد، با ادعاهایی مبنی بر کارگردانی خارجی. 
در نهایت، توقف این کارزار بدون پاسخگویی، سؤالاتی جدی در مورد اعتبار اپوزیسیون سلطنت‌طلب و ضرورت شفافیت در فعالیت‌های سیاسی مطرح می‌کند. 

ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
3
4
پاسخ
این مردک کاش کمی تاریخ می خواند. تنها مشکل غرب با پدرش این بود که او را دیکتاتور می دانستند و با او مشکل حقوق بشری داشتند در حالی که همه گونه خوش رقصی سیاسی و اقتصادی می کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
به آدم هایی که از این شخص حمایت می کنند اگر نگاه کنید بسیار عوامانه و بچگانه فکر می کنن درست مانند خود این شخص فاقد ذهن پخته هستند. در شرطبندی ها شرکت می کنند و دنبال راه هایی برای یک شبه پولدار شدن هستن، زندگی هدفمند ندارن و پول را شخصیت می دانند و در برابر افراد ثروتمند بسیار مطیع هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
4
4
پاسخ
دوران پادشاهی انهم پادشاهان پهلوی خیلی وقته تمام شده. این اقا دنبال چی هست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
4
پاسخ
برای من خواننده مقاله، این خبر اهمیتی ندارد.
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
3
2
پاسخ
درود بر اعلی حسرت ، پالانی بی غیرت!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
2
1
پاسخ
پس از ان که رضا پهلوی برای دست بوسی نتانیاهو به اسراعیل خونخوار رفت و دم از پیمان کورش زد و با عرق چین یهودی کله خود را به دیوار ندبه صهیمن کوبید دیگر هر انچه ایرانی طرفداری هم که داشت از دست داد انزجار از صهیون دیگر بخشی از صحبتهای روزانه جهانیان شده ایا این نوکر صهیون دیگر جایی در میان ملت ایران دارد باید برود توبه کند و انزجار خود را از صهیون اعلام کند و به دین پدری خود باز گردد ولی اینها دیگر بی فایده است ایرانیان پیمان ابراهیم را زیر پا لگد کوب خواهند کرد بن سلممان تصور نکند برای همیشه پادشاهی خواهد کرد شاید روزی جسد کثیفش را در اطاق خوابش بیابند او دشمنان بسیار دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
1
2
پاسخ
آقای پهلوی لطف کنند و آرزوی پدرشان را عملی کنند اینکه یک مزرعه بخرند و کشت و کار کنند.
حرف حساب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
1
پاسخ
آقای رضا پهلوی و به قول برخی خود کم بین شاهزاده رضا پهلوی ! شما اگر توان کار اجرایی و مدیریت بحران د اشتید در طول این مدت با پول های کلانی که از مادرت میگرفتی میرفتی ارتودنسی دندون های چپ و چولت را درست میکردی شاهزاده !!!؟
